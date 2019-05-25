Радіо Свобода Daily: Указ Зеленського про дострокові вибори оскаржують в КСУ

Парламентські вибори

24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. Днем раніше, 23 травня, був опублікований і набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.

Водночас народні депутати звернулися до Конституційного суду України про визнання указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради – неконституційним. Таке звернення підписали 62 парламентарі, серед яких більшість – представники фракції «Народний фронт».

​Вибори до Європарламенту

У країнах ЄС почалися вибори до Європейського парламенту, які триватимуть чотири дні. У голосуванні беруть участь всі 28 країн-членів ЄС. Всього налічується майже 400 мільйонів виборців.

Попередні результати стануть відомі ввечері 26 травня. За прогнозами, на перших двох місцях мають бути Європейська народна партія і Прогресивний альянс соціалістів і демократів. Але при цьому вони можуть втратити майже сотню місць, порівняно з минулими виборами. Їх розраховують отримати крайні праві на чолі з італійським політиком Маттео Сальвіні. Наші журналісти підготували для вас вісім речей, які варто знати про вибори до Європарламенту та розібралися з їхніми головними інтригами.

Відставка Мей

Британський прем'єр Тереза Мей оголосила про свою відставку. Цього моменту чекали ще від 23 травня, і стисла, нетипово емоційна, заява Мей стала певним полегшенням для британського політикуму, який глибоко загруз у ​кризі, пов’язаній із виходом Британії із Європейського союзу. Мей повідомила, що залишиться у «перехідній ролі» керівника до 7 червня. Однак, її оголошення про відставку запустило на повну змагання як за лідерство в Консервативній партії, так і за посаду прем’єр-міністра Великої Британії. Що означає її відставка для Brexit і України, читайте в матеріалі.

​Синод ПЦУ

Непорозуміння між предстоятелем ПЦУ, митрополитом Київським Епіфанієм і почесним патріархом Філаретом не є особистим конфліктом, запевнив за результатами Синоду 24 травня сам Епіфаній. Він наголосив, що рішення Синоду підписали 11 із 12 ієрархів, які беруть у ньому участь, окрім патріарха Філарета, позиція якого «є протилежною до позиції всієї церкви». На прохання Радіо Свобода Епіфаній уточнив, чи вплинули ці розбіжності на фінансові питання у церкві. Зі свого боку, патріарх Філарет не став говорити з медіа, які прибули до місця проведення Синоду.

Тепер коротко:

Українець Станіслав Клих розпочав голодування в російській тюрмі, повідомила правозахисниця Тетяна Щур у Facebook.

Український державний «Приватбанк» позивається в суді в американському штаті Делавер до своїх колишніх власників – олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова. Позов був поданий через день після того, як шостий президент України Володимир Зеленський склав присягу.

Російська компанія «Яндекс» купила права на український серіал «Слуга народу» із теперішнім президентом України Володимиром Зеленським.

На сайті президента України електронна петиція «За відставку президента Володимира Зеленського» вже зібрала понад 50 тисяч підписів.

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» змінила назву на «Європейська солідарність».

Тест: чи знаєте ви традиційні українські танці

25 травня до Дня Києва в Музеї Івана Гончара відбудеться Ніч традиційного танцю. Вісім годин живої музики, півсотні танців, що часом свого побутування сягають 100-літньої давнини, 8 автентичних та вторинних гуртів із різних куточків країни та потужна енергія традиційного танцю під травневими зорями.

До цієї події Радіо Свобода вирішило пригадати, чим 100 років тому танець був для українців. Пройти тест і перевірити свої знання можна тут. Обережно, після проходження тесту можливе повне руйнування шаблонів.

Танцюймо!

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