Радіо Свобода Daily: В Раді забракло голосів, аби відправити Гройсмана у відставку

Депутати не змогли відправити Гройсмана у відставку

Верховна Рада України не задовольнила заяву про відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Постанову про відставку на засіданні 30 травня підтримали лише 97 народних депутатів за необхідних 226.

20 травня Гройсман заявив, що подає у відставку з посади прем’єр-міністра України. Це сталося після того, як новообраний президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові закликав уряд до відставки.

«Країна мрій» для Коломойського: що потрібно олігарху від України?

Перший тиждень після повернення в Україну в олігарха Ігоря Коломойського, схоже, був сповнений зустрічами з впливовими українськими політиками, які в майбутньому можуть стати союзниками політсили президента Володимира Зеленського при формуванні уряду. Журналісти проекту «Схеми» вже розповідали, як зафіксували візити його кортежа до глави МВС Арсена Авакова, депутата Олександра Грановського та лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, яку називають ймовірною кандидаткою в прем’єр-міністри. Що потрібно олігарху від держави?

«Схеми» проаналізували, які бізнес-інтереси олігарха Коломойського в України розходяться з інтересами пересічних українців.

На Рівненщині розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

29 травня о 23:27 у Рівненській області, поблизу села Сестрятин Радивилівського району, під час планових тренувальних навчань на гелікоптері Мі-8 загинули четверо воїнів-авіаторів 16-ї окремої бригади армійської авіації командування Сухопутних військ, яка розташовується у Бродах Львівської області. Пошукові роботи завершені. Тривають слідчі дії. 30 травня на Львівщині було оголошено днем жалоби за військовослужбовцями. Що ж сталося насправді? Слідство має кілька версій, читайте їх тут.

Вакарчук, Винник, Павлік, Полякова. Хто з музикантів іде в депутати?

У ЗМІ останнім часом з'являється все більше інформації про те, що українські музиканти йдуть в політику. Точно відомо, що в липні до Верховної Ради балотуватиметься лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Таку можливість розглядає й співак Віктор Павлік, повідомляють ЗМІ. Дехто з політиків заявив, що пропонували стати депутатом і співаку Олегу Виннику. А от співачка Оля Полякова анонсувала створення в Україні «жіночої партії», хоча й переконує, що участі в цьогорічних виборах не братиме.

То хто ж з українських музикантів таки піде на вибори? Зібрали всі найголовніші кандидатури.

Як і за що в Києві судять Жириновського та його однопартійців

У Києві збираються заочно судити лідера Ліберально-демократичної партії Росії Володимира Жириновського. Разом із ще двома депутатами Держдуми Росії від ЛДПР Олексієм Діденком і Михайлом Дєгтярьовим політик підозрюється у фінансуванні тероризму за допомогу угрупованням «ДНР» і «ЛНР». У Шевченківському районному суді вже відбулося одне засідання у цій справі, але судді взяли самовідвід. Кореспондент Радіо Свобода з’ясовував, як суд просуватиметься далі і що саме Генпрокуратура України закидає Жириновському та його однопартійцям. Про перебіг справи читайте тут.

«Межигір’я»: «конкуренція» за резиденцію Януковича

Пошук управителя для «Межигір’я», резиденції президента-втікача Віктора Януковича, завершився. Конкурс намагалися провести з листопада 2018 року. Але лише 29 травня Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) у присутності медіа вибрало з-поміж трьох конкурсантів компанію, яка, на думку тендерної комісії, найкраще впорається з управлінням єдиної у своєму роді резиденції. Втім, журналісти-розслідувачі виявили, що компанією-переможцем керує помічник депутата Євгена Мураєва, якого пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Радіо Свобода спостерігало за роботою конкурсної комісії, а також – зібрало основні факти про резиденцію президента-втікача, про історію цього місця і про те, як воно переходило з рук до рук.

У США лікарі виходили новонароджену вагою в 245 грамів

Медики лікарні Sharp Mary Birch у Сан-Дієго в Каліфорнії (США) виходили дівчинку, яка народилася раніше терміну і важила 245 грамів. Про це йдеться в прес-релізі американської клініки.

У повідомленні дівчинку називають Сейбі, її справжнє ім’я і її батьків на прохання родини лікарня не розкриває.

Дівчинка народилася в грудні 2018 року, на 23-му тижні вагітності, тобто на три місяці раніше терміну. Передчасні пологи були викликані серйозними ускладненнями при вагітності: дитина не набирала вагу, а життя матері було в небезпеці.

За словами матері Сейбі, після пологів медики не сподівалися, що немовля, яке відразу ж помістили у відділення інтенсивної терапії, виживе. Зараз дитина здорова, важить близько двох кілограмів і вже перебуває вдома, уточнює лікарня.

За даними університету Айови, це найменша дитина в світі, яку вдалося виходити на даний момент.

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