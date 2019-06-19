Радіо Свобода Daily: США нададуть Україні військової допомоги на 250 мільйонів доларів

Зеленський зустрівся із Меркель

Слідом за Парижем президент України Володимир Зеленський відвідав Берлін, де 18 червня зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це перші його двосторонні візити на посаді президента. Франція і Німеччина є учасницями так званого «нормандського формату» – переговорів про врегулювання на Донбасі. Це найголовніша тема переговорів. Після зустрічі з канцлером Зеленський анонсував зустріч у «нормандському форматі». «Перша зустріч запланована вже у липні», – сказав він.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у відповідь також висловила свою згоду, аби така зустріч відбулася якнайшвидше. А також заявила, що санкції стосовно Росії не будуть скасовані до повернення Криму під контроль України. Крім того, запевнила, що повернення делегації Росії у ПАРЄ «будь-якою ціною» не буде.

Вирок у «справі Хізб ут-Тахрір»: від 11 до 17 років за ґратами

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винними п’ятьох фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації. І засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму. Так, військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в’язниці, Узеїра Абдуллаєва – до 13 років, Рустема Ісмаїлова – до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – до 12 років. Захист українців оскаржить вирок російського суду. Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії.

Військова допомога США

Посольство України у США повідомило, що Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, що має бути наданий Україні цьогоріч по лінії Пентагону для посилення національної безпеки і оборони. Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання Україні як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-морських сил Збройних сил України.

Українські парламентарі: що виконали старі і що планують нові?

Новий склад Верховної Ради України, імовірно, буде визначено найближчими місяцями на парламентських виборах. Однак не тільки нові обличчя прагнуть отримати депутатський мандат у 2019 році – серед кандидатів у народні депутати є також чимало досвідчених політиків. Радіо Свобода проаналізувало, чим займалися старі партії у попередніх скликаннях та з чим йдуть нові політичні сили до українського парламенту.

Варто додати, що результати останнього соціологічного опитування КМІСу вказують на те, що п’ять партій пройшли б до парламенту, якби вибори відбувалися найближчої неділі. Якщо говорити про тих, хто вже визначився і буде голосувати, то партія «Слуга народу» набрала б 48,5% з опитаних, «Опозиційна платформа – За життя» – 11,8%, 8,1% – за партію «Європейська солідарність», 7,8% – за партію ВО «Батьківщина» і 5,6% – за «Голос».

Далі коротко:

Президента України Володимира Зеленського запросили долучитися до Маршу рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти у Києві 23 червня. В Адміністрації президента наразі це не коментували.

Соціальна мережа Facebook повідомила про запуск криптовалюти під назвою Libra, яка є «дітищем» Facebook та ще 27 компаній по всьому світу. Повідомляється, що користувачі Facebook зможуть розплачуватися за допомогою Libra з 2020 року.

Київська міська адміністрація анонсувала будівництво установки для переробки опалого листя, яка дозволить отримувати біогаз із рослинних решток. Зараз тривають переговори з фінською компанією щодо будівництва переробної установки, аналогів яких поки що немає в Україні.

«Свята» децентралізація

«Фашист у рясі» – так у селі Волоському називають священника, який став старостою. По неділях і святах отець Андрій (Пінчук) править служби Божі, а в будні Андрій Пінчук вирішує проблеми села. Результат його роботи – Волоське, яке ще три роки тому було одним із найдепресивніших в області, тепер називають «європейським куточком». Нове освітлення, водогін, дороги, сортування сміття і 100 мільйонів інвестицій. В місцевій школі батьки забули, що таке побори, навіть зошити дітям тепер закуповує сільська рада. Так чому ж не всі задоволені новим старостою, і яка вона – «свята» децентралізація?

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