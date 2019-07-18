Радіо Свобода Daily: У Мінську домовилися про підготовку до обміну утримуваними

Підготовка до обміну утримуваними

У столиці Білорусі Мінську Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі домовилася почати підготовку до обміну утримуваними особами, повідомила у фейсбуці Дарка Оліфер, речниця голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми.

«Домовилися в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб», – написала Оліфер.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що для «процесуальної очистки» їм необхідно близько місяця. За словами представників бойовиків, українська сторона попросила про шість тижнів.

За даними Оліфер, у гуманітарній підгрупі підтвердили місцеперебування 69 українців, яких Київ прагне звільнити з полону. Водночас у закладах української пенітенціарної служби перебуває 208 людей, яких запитують бойовики російських гібридних сил.

Крім того, сторони домовилися про нове безстрокове перемир'я з 21 липня.

MH17

17 липня минуло 5 років з часу катастрофи над зоною збройного протистояння на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей.

Редакція російського видання «Новая газета» опублікувала звернення 10 сімей, які втратили 16 рідних під час збиття над Донбасом «Боїнга-777».

Родичі загиблих попросили російську владу «цілковито співпрацювати з розслідуванням», «визнати свою частину відповідальності в знищенні MH17» та «припинити лицемірно відпиратися, припинити сіяти брехню і обман».

А журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер в своїй статті згадує, як інтуїція, селянин і випалене поле допомогли знайти місце пуску ракети по MH17.

#ВибориБезБрехні

21 липня в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори. Проєкт #ВибориБезБрехні знайшов неправду в словах кандидатів від партій «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Голос» та «Батьківщина». Які саме слова не відповідали дійсності – читайте у матеріалі.

Професор Оксана Пахльовська про ситуацію в Україні

«Сьогодні у нас знову дві країни. Одна бореться з чумою, а друга смакує шаурмою. Одна в окопах, друга – на корпоративах» – такою бачить ситуацію в Україні відомий інтелектуал – культуролог і літературознавець Оксана Пахльовська, голова кафедри україністики Римського університету Sapienza. В розлогому інтерв’ю Радіо Свобода в Італії професор назвала Порошенка – драматичною, сильною й суперечливою постаттю, Зеленського – майбутнім героєм російського мультфільму для дорослих, а Вакарчука – свідомим демократом і новою надією для України. Оксана Пахльовська також констатувала проросійський реванш і припинення євроінтеграції, звертає увагу на необхідність консолідації проукраїнського лобі в Європі, на великий ресурс талановитих підприємців і каже, що вірить у перемогу смислів над сьогоднішнім безглуздям. Читайте інтерв’ю з Пахльовською за посиланням.

І на завершення коротко:

Серіал «Чорнобиль», знятий спільно телеканалами HBO і Sky, увійшов до трійки лідерів за кількістю номінацій американської телевізійної премії «Еммі» 2019 року.

Офіс президента України ініціював створення Ради з питань свободи слова при президентові України.

Лефортовський районний суд Москви ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою всім 24 військовополоненим українським морякам.

Колишній міністр закордонних справ Румунії Мірча Джоане став заступником генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) закликало підтримуваних Росією бойовиків звільнити полоненого журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва.

Кабінет міністрів України схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року.

Популяризуйте державну мову!

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