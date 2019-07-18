Радіо Свобода Daily: У Мінську домовилися про підготовку до обміну утримуваними

Підготовка до обміну утримуваними
У столиці Білорусі Мінську Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі домовилася почати підготовку до обміну утримуваними особами, повідомила у фейсбуці Дарка Оліфер, речниця голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми.
«Домовилися в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб», – написала Оліфер.
В угрупованні «ДНР» заявляють, що для «процесуальної очистки» їм необхідно близько місяця. За словами представників бойовиків, українська сторона попросила про шість тижнів.
За даними Оліфер, у гуманітарній підгрупі підтвердили місцеперебування 69 українців, яких Київ прагне звільнити з полону. Водночас у закладах української пенітенціарної служби перебуває 208 людей, яких запитують бойовики російських гібридних сил.
Крім того, сторони домовилися про нове безстрокове перемир'я з 21 липня.
MH17
17 липня минуло 5 років з часу катастрофи над зоною збройного протистояння на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей.
Редакція російського видання «Новая газета» опублікувала звернення 10 сімей, які втратили 16 рідних під час збиття над Донбасом «Боїнга-777».
Родичі загиблих попросили російську владу «цілковито співпрацювати з розслідуванням», «визнати свою частину відповідальності в знищенні MH17» та «припинити лицемірно відпиратися, припинити сіяти брехню і обман».
А журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер в своїй статті згадує, як інтуїція, селянин і випалене поле допомогли знайти місце пуску ракети по MH17.
#ВибориБезБрехні
21 липня в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори. Проєкт #ВибориБезБрехні знайшов неправду в словах кандидатів від партій «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Голос» та «Батьківщина». Які саме слова не відповідали дійсності – читайте у матеріалі.
Професор Оксана Пахльовська про ситуацію в Україні
«Сьогодні у нас знову дві країни. Одна бореться з чумою, а друга смакує шаурмою. Одна в окопах, друга – на корпоративах» – такою бачить ситуацію в Україні відомий інтелектуал – культуролог і літературознавець Оксана Пахльовська, голова кафедри україністики Римського університету Sapienza. В розлогому інтерв’ю Радіо Свобода в Італії професор назвала Порошенка – драматичною, сильною й суперечливою постаттю, Зеленського – майбутнім героєм російського мультфільму для дорослих, а Вакарчука – свідомим демократом і новою надією для України. Оксана Пахльовська також констатувала проросійський реванш і припинення євроінтеграції, звертає увагу на необхідність консолідації проукраїнського лобі в Європі, на великий ресурс талановитих підприємців і каже, що вірить у перемогу смислів над сьогоднішнім безглуздям. Читайте інтерв’ю з Пахльовською за посиланням.
І на завершення коротко:
- Серіал «Чорнобиль», знятий спільно телеканалами HBO і Sky, увійшов до трійки лідерів за кількістю номінацій американської телевізійної премії «Еммі» 2019 року.
- Офіс президента України ініціював створення Ради з питань свободи слова при президентові України.
- Лефортовський районний суд Москви ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою всім 24 військовополоненим українським морякам.
- Колишній міністр закордонних справ Румунії Мірча Джоане став заступником генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.
- Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) закликало підтримуваних Росією бойовиків звільнити полоненого журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва.
- Кабінет міністрів України схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року.
Популяризуйте державну мову!
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