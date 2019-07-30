Радіо Свобода Daily: Навіщо Україні створювати світовий російськомовний канал?

Офіс президента: в Україні створять світовий російськомовний канал для «боротьби за уми»

В Україні створять світовий російськомовний канал, заявив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна». За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території Росії.

«У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі», – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що в команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це був державний канал.

Що вивчатимуть «слуги народу» у «школі депутата» ?

Близько 260 представників партії «Слуга народу», які обрані у парламент на дострокових виборах, так і члени цієї політичної сили, зібралися у «школу» в курортному місті Трускавці.

Протягом семи днів викладачі Київської школи економіки і українські економісти вчитимуть їх азів парламентаризму. Чи прискорений курс буде ефективний для нових політиків? Читайте у матеріалі.

Наймолодші в ЗСУ. Силам спеціальних операцій – 3 роки

29 липня «сталеві» воїни Сил спеціальних операцій відзначають свій день: з моменту створення ССО минуло три роки. Кореспондентка Радіо Свобода побувала в пункті постійної дислокації українських «морських котиків» – в одній із військових частин у складі ССО.

Там, на зборах головних старшин Сил, резервістів першої черги вдалося поспілкуватися з військовослужбовцями, яких у Силах спеціальних операцій знає, без перебільшення, кожний. Читайте репортаж тут.

Демілітаризація Донбасу: хто, куди і коли насправді повинен відійти?

Розведення сил біля Станиці Луганської стало одним із перших успішних кроків у мінських переговорах за останній час. Незабаром після цього українські переговорники домовились про наступний крок – демілітаризацію на півдні Донецької області.

У Маріуполі ідею відходу української армії зі своїх позицій зустріли протестом. Хто і куди повинен відійти насправді і коли це може статися? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Українка увійшла до п'ятірки підприємиць рейтингу ООН

Українська освітянка Зоя Литвин увійшла до п'ятірки найкращих підприємиць за версією рейтингу WE Empower UN SDG Challenge – глобального конкурсу для жінок, які втілюють у своїй роботі цілі сталого розвитку ООН.

Литвин – засновниця Новопечерської школи та нішевого медіа-проекту «Освіторія». За висновками організаторів WE Empower, її робота втілює такі цілі сталого розвитку, як якісна освіта, зниження соціальної нерівності та партнерство задля досягнення цілей.

«Їхні освітні проекти, в тому числі безкоштовна освітня онлайн-платформа та тренінги для вчителі з віддалених регіонів, мають на меті забезпечити якісну та доступну освіту по всій Україні», – йдеться в повідомленні на сайті конкурсу. За словами самої Литвин, вона – перша українка, яка потрапила до цього рейтингу.

«Воля сильніша за тіло»: як українські ветерани готуються до міжнародних змагань

В останні три роки державний прапор України майорить над спортивними аренами та вздовж марафонських трас у різних країнах світу, де відбуваються міжнародні змагання для ветеранів бойових дій. Учасники бойових дій на сході України з пораненнями та контузіями повертаються у мирне життя, серед іншого, завдяки спортивній реабілітації, а участь у змаганнях із побратимами і посестрами з країн-членів НАТО дозволяє їм не лише представити державу, а й продемонструвати міць духу й спортивну наснагу.

Радіо Свобода дізналось, як українські ветерани готуються до міжнародних спортивних змагань.

Спортивні перемоги України в липні

Липень ще не завершився, але ми вже готові підбивати перші спортивні підсумки місяця! І пишатись є чим!

Вони юні, але талановиті та вже титуловані. Їм ще не виповнилося 19 років, а вони вже перевіряють свої сили у перших збірних. Вони вже давно лідери у своїх вікових категоріях, але це не заважає щоразу дивувати своїми яскравими перемогами, встановлювати нові рекорди та прославляти Україну. Одна з найгучніших спортивних перемог липня – Дар'я Снігур, яка виборола трофей юніорського Вімблдону.

Цей місяць загалом був спекотним на неймовірні виступи українських юних зірочок спорту. Читайте про всі найцікавіші перемоги тут.

Вболівайте за українців!

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