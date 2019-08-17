Радіо Свобода Daily: Суд заарештував Гримчака із правом застави у 6 мільйонів

Арешт Гримчака

Деснянський районний суд Чернігова заарештував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака на два місяці з правом 6 мільйонів гривень застави.

Прокуратура просила призначити Гримчаку 12,5 мільйонів застави.

Юрія Гримчака і його «довірену особу» затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Перед затриманням вдома у заступника міністра провели обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».

65 років Радіо Свобода

16 серпня минуло 65 років від виходу в ефір першої передачі Української редакції Радіо Свобода (тоді воно мало назву Радіо Визволення). Напередодні річниці спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер дав інтерв’ю редакції. Він оцінив, зокрема, інформаційні виклики в Україні та на окупованих теренах.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай привітав Українську службу Радіо Свобода і згадав при цьому про журналістів, утримуваних російськими гібридними силами на Донбасі, Станіслава Асєєва і Олега Галазюка, а також засудженого в окупованому Криму автора проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Миколу Семену.

Правда як особистий ворог. Саме так можна описати ставлення Комітету держбезпеки СРСР до діяльності Радіо Свобода, яке протягом майже 40 років намагалося донести до радянських громадян усе те, що так ретельно приховував за «залізною завісою» комуністичний режим. Які методи використовували чекісти для дискредитації «ворожого голосу»? Нині на це запитання дають відповіді розсекречені документи КДБ.

А тут ми показуємо за три хвилини 65 років розвитку технологій в Українській редакції Радіо Свобода.

Ринки очікують падіння світової економіки

Фондові ринки в усьому світі стабілізувалися у четвер, 15 серпня, після великого розпродажу напередодні. Побоювання викликали повідомлення, що глобальна економіка почала сповільнюватися. Основні індекси акцій США закрилися на 3% нижче протягом ночі, але головний індекс Dow Jones все ж піднявся 15 серпня. Оптимізму інвесторів не зменшило навіть повідомлення Китаю про те, що він ухвалить нові контрзаходи проти торгових тарифів США. Детальніше про це за посиланням.

«Школа виживання»

Із січня 2019 року в Україні запроваджена кримінальна відповідальність за домашнє насилля, а також передбачена можливість відокремити жертву від кривдника. Чи запрацювали законодавчі зміни? Чи застосовують державні органи заборонні та обмежувальні приписи? І чи знають, як захищатись, люди, які страждають від домашнього насильства? Про це Радіо Свобода розпитало юриста організації «Ла Страда» Марину Легеньку.

І коротко:

Одеським «антимайданівцям» продовжили арешт до 12 жовтня 2019 року, але дали можливість внести грошову заставу.

Перелік найменувань ліків, які пацієнти можуть отримати безоплатно за програмою «Доступні ліки», збільшився на 14 позицій.

Радник президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв, відомий своїми одіозними поглядами, піде зі своєї посади і стане міністром з інтеграції і макроекономіки Євразійської економічної комісії. У 2014 році його внесли до санкційних списків США і ЄС за активну роль в підготовці окупації Криму Росією.

Москва заявила, що російське громадянство отримали 25 тисяч українців, які живуть у Донецькій та Луганській областях.

Президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

Не бійтеся своїх бажань!

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