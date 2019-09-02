Радіо Свобода Daily: Голову МОЗ можуть змінити – Арахамія

Арахамія про голову МОЗ

Народний депутат від «Слуги народу» та засновник приватної клініки «Борис» Михайло Радуцький замінить новопризначену голову Міністерства охорони здоров’я Зоряну Скалецьку, повідомив голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK 30 серпня.

«Ситуація з пані Зоряною така. Вона планувалася на першого заступника міністра охорони здоров’я. На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватись, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра», – сказав Арахамія.

Він зазначив, що Радуцькому потрібно привести до ладу свої справи в бізнесі.

Сам Радуцький заявив, що не планує бути міністром через три місяці і наразі бачить себе в парламенті.

Зоряна Скалецька стала міністром охорони здоров’я 29 серпня. До цього три роки відомство очолювала Уляна Супрун.

Як із міністром оборони часів Януковича – Павлом Лебедєвим – розраховуються кримською землею

Будівельна компанія, пов'язана з ексміністром оборони України часів президентства Віктора Януковича – Павлом Лебедєвим, продовжує забудовувати елітними апартаментами одне з найкрасивіших місць Севастополя – мис Фіолент. Будівлі, що зводяться, в документах вказані як рекреаційний об'єкт. Нещодавно отримані дозволи на забудову ще чотирнадцяти гектарів. Тим часом колишній міністр перебуває у розшуку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 ч.1 Кримінального кодексу України. Більше за лінком.

«В Україні розпочалося згортання демократії»

На своїй першій ультракороткій сесії новообрана Верховна Рада підтримала законопроект про скасування недоторканності народних депутатів. Під час обговорення президент Володимир Зеленський, який перебував у залі засідань, неодноразово підганяв депутатів закликами «давайте» та «Дмитро (голова Верховної Ради Разумков – ред.), продовжуй». А на додачу на репліки з місць депутатів «Європейської солідарності» Зеленський роздратовано зауважив: «Ну і сказали, і що ви кричите весь час». Глава держави подав і низку законопроєктів щодо інших змін до Конституції. Зокрема, він пропонує змінити статтю 76 Основного Закону, скоротивши число депутатів із 450 до 300 і вилучивши слова, що парламентарії «обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування». Це і багато чого іншого означає, що під розмови про «мир на Донбасі», «боротьбу з корупцією» і «путч Порошенка» в Україні цілеспрямовано згортається демократія, вважає кандидат філософських наук, член Асоціації українських письменників Сергій Грабовський. Далі читайте за посиланням.

«Слуга народу» Юраш про Зеленського, Порошенка, Медведчука і свого батька

Хоча політики старого штибу складають лише чверть складу нової Верховної Ради України, вони намагаються перешкоджати її роботі. Але попри Медведчуків і Порошенків парламент працюватиме, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода депутат від «Слуги народу» Святослав Юраш. Він розповів про основні законопроєкти, які передусім розгляне нова Рада, про необхідність скоротити число народних депутатів до 300, позбавити їх недоторканності. Також Святослав Юраш пояснив як він, активіст Майдану, нагороджений орденом експрезидентом Порошенком, став членом команди Володимира Зеленського.

І коротко:

Новий уряд повинен знизити вартість комунальних послуг для населення, інакше президент ініціює його розпуск. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю з нагоди 100 днів свого президентства на каналі «1+1».

Офіс президента наразі не має варіанту переїзду з Банкової до Українського дому – про це глава ОП Андрій Богдан повідомив у проєкті «100 днів президента» на каналі «1+1».

Шевченківський районний суд засудив мешканця Запоріжжя за співпрацю з російською воєнною розвідкою, базуючись на матеріалах Служби безпеки України – про це 31 серпня заявила СБУ.

Як у Київському військовому ліцеї живе перший взвод дівчат

«Я мрію стати військовим вертолітником, як мої батько і дідусь», – посміхаючись, каже 15-річна Ліна Назіпова. Дівчина з глибокими блакитними очима і світлим волоссям – одна з 20 ліцеїсток, які першими в історії вступили до Київського військового ліцею імені Івана Богуна (КВЛ). Десятикласниці, самі того не розуміючи, зробили неабиякий прорив у військовій освіті: якщо «експеримент» буде вдалим, у КВЛ й надалі будуть набирати ліцеїстів обох статей. Дівчата матимуть, принаймні, змогу отримати генеральські погони, а в армії нарешті визнають, що жінки можуть бути командирами на бойових посадах.

Радіо Донбас.Реалії побувало у військовому ліцеї напередодні 1 вересня. Тут – історія про мрії і про те, як ветеранка війни на Донбасі взялася виховати офіцерами дівчат першого взводу четвертої роти КВЛ.

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