Радіо Свобода Daily: Богдан літав разом з Азаровим на переговори в Росію перед Євромайданом

Розсекречено скаргу на розмову Трампа і Зеленського

Комітет з розвідки Палати представників США опублікував розсекречену скаргу співробітника американської розвідки на телефонну розмову президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня цього року. Текст документа з’явився на сайті комітету. «Я глибоко стурбований тим, що дії, описані нижче, є серйозною або кричущою проблемою, зловживанням або порушенням закону чи виконавчого наказу», – йдеться в тексті від інформатора. У документі зазначено, що чиновники Білого дому намагалися «заблокувати» стенограму телефонної розмови 25 липня.

Далі коротко:

Нацрада з питань телебачення та мовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Як пояснили у Нацраді, телеканал порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень, але не усунув порушення з 2014 року.

США розширили санкції проти Росії: зокрема, п’ять суден, однієї фірми і трьох фізичних осіб через «участь у схемі ухилення від санкцій з метою полегшити доставку реактивного палива російським військам, які діють в Сирії».

Віктор Шокін просить Верховний суд України поновити його на посаді генерального прокурора. Касаційний адміністративний суд розгляне позов 3 жовтня о 10:00. Відповідачами в цій справі вказані п’ятий президент України Петро Порошенко та Верховна Рада.

Андрій Богдан. «Незаслужене» звання та грамота від Азарова в розпал Євромайдану

Рівень впливу на Володимира Зеленського керівника його Офісу Андрія Богдана важко переоцінити. Досвідчений юрист та держслужбовець зі стажем регулярно поруч із президентом. Це його головний радник. Утім, біографія Богдана маловідома. Наприклад, той її факт, що Богдан працював в уряді Миколи Азарова – як урядовий уповноважений з питань антикорупції. А ще був радником прем’єр-міністра Азарова. І не пішов звідти ані з початком Революції гідності, ані в її найбільш драматичні моменти.

Аналізуючи перельоти Андрія Богдана до Росії, «Схеми» звернули увагу на такий факт. У листопаді 2013 року разом із Миколою Азаровим та Юрієм Бойком він літав до Санкт-Петербурга на переговори. А вже наступного дня після повернення делегації уряд зупинив підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Це і призвело до протестів та Революції гідності. Яка була позиція Богдана під час того візиту в Росію – від нього самого дізнатися так і не вдалось. Він відмовляється відповідати на запитання журналістів-розслідувачів. Але відомо, що вже в розпал Майдану Микола Азаров нагородив його почесною грамотою. «Схеми» розповідають про раніше невідомі, але важливі факти з біографії впливового керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Люди Зеленського в СБУ. Їхні зв'язки, статки та «скелети в шафах» – дослідження

Президент України Володимир Зеленський замінив майже 90% керівного складу Служби безпеки України, яку він обіцяє реформувати за західним зразком. Серед нових лідерів української спецслужби – її ж кадрові офіцери та люди, так чи інакше пов’язані особисто з Зеленським та з деякими з парламентських політичних сил. Що відомо про нове керівництво СБУ, та чого від нього чекати? Це з’ясовувало Радіо Свобода, зібравши інформацію з відкритих джерел та опитавши експертів і ветеранів СБУ.

Хто працює помічниками у «Слуг народу»?

Кого взяли собі в помічники депутати найбільшої парламентської фракції? Це вирішили дослідити журналісти Радіо Свобода і виявили, що:

депутат-мажоритарник від партії «Слуга народу» Микола Тищенко має серед помічників 22-річну модель Мар’яну Михолап.

його колега по партії Олексій Мовчан взяв собі єдиним помічником 24-річну танцівницю та весільного адміністратора Валерію Гриценко.

ще один «слуга народу» взяв собі в помічники бізнес-партнерку своєї дружини та куми Оксани Марченко Катерини Шаховської Лесю Васильченко.

Головне археологічне відкриття року змінює погляд на скіфів

Амфора, аналоги якої важко знайти, пишно оздоблений акінак, прикраси – археологи представили знахідки, що претендують стати головним археологічним відкриттям року в Україні. Це результат роботи експедиції, яка працювала на могильнику Мамай-гора. В ній брали участь студенти та викладачі історичного факультету Запорізького національного університету, школярі та волонтери. Що вдалося виявити археологам і які нові сторінки історії відкривають ці знахідки, Радіо Свобода розповів керівник експедиції Геннадій Тощев.

Екслюзивне інтерв’ю з Олегом Сенцовим

Олег Сенцов вважає себе звичайною людиною і не думає, що Україна пішла на серйозні політичні поступки для звільнення його та ще 34 політв’язнів і військовополонених. Він також планує працювати для звільнення решти політв’язнів. Каже, що не буде дивитися документальний фільм про власне ув’язнення, не любить фотографуватися і вважає, що як громадянина України його сформував Майдан. Через два тижні після повернення з російського полону він навідався до редакції Радіо Свобода і поговорив із журналісткою проєкту «Крим.Реалії». Першу і другу частину інтерв’ю режисера вже доступні на сайті.

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