Сержант із України допоміг капітану армії США Олесі Роан втілити мрію – пробігти 42 кілометри марафону

Американські десантники «Клекотливі орли» завершують місію в Україні. Із 2 травня цього року близько 150 військових 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США тренували українських військовослужбовців за стандартами НАТО у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон). Окрім спільних навчань, обміну досвідом, були й соціальні проєкти і спортивні здобутки. Так, український сержант Максим Вілюра тренував для участі у біговому марафоні американського капітана Олесю Роан, яка має українське коріння, й котра вдосконалила в Україні свою українську мову.​

Американські десантники-інструктори спаковують свої речі. Їхня місія в Україні завершується. Через кілька днів на Яворівському полігоні розпочнеться ротація піхотинців Нацгвардії зі штату Вісконсин (США).

П’ятий рік перебування натовських інструкторів на Львівщині супроводжується реалізацією численних соціальних проєктів, які кожна наступна група американських військовослужбовців продовжує і підтримує. Як, зокрема, допомагають вихованцям навчально-реабілітаційного центру у селі Краківець. Тут навчаються і проживають діти з вадами розвитку. Також за період вишколу на полігоні українські та натовські військовослужбовці започаткували спортивні змагання, знайомлять один одного і зі своїми військовими традиціями.

Я тут почала гарніше розмовляти українською мовою. Моя мама – українка

Капітан армії США Олеся Роан– українського походження. Вона повертається з місії у кращій спортивній формі і з вищим рівнем української мови.

«Я тут почала гарніше розмовляти українською мовою. Моя мама – українка, але ми вдома українською не розмовляли, лише англійською. Я чула українську, коли мама говорила телефоном із рідними», – каже Олеся Роан.

А ще капітан американської армії зуміла в Україні пробігти марафон, подолавши 42 кілометри. Забіг відбувся в жовтні у Києві. У марафоні брали участь близько 17 тисяч людей із різних країн світу. До забігу на таку велику відстань Олесю Роан готував український сержант Максим Вілюра. Тренування відбувались протягом чотирьох місяців.

Це був мій персональний рекорд

«Я дуже хвилювалась, бо це повний марафон. Я бігла пів марафони і ніколи достатньо не тренувалась, щоб пробігти аж 42 кілометри. Це був мій персональний рекорд. Я спільно працювала з українським тренером. Хвилювалась, бо знала, що у багатьох людей на середині забігу трапляються спазми м’язів і у мене були. Тренер мені підказав, який взяти темп, мені це допомогло. Я старалась концентрувати погляд на дерева, лише не думати про дистанцію, про спазми у м’язах. Для американської армії важлива добра спортивна форма. Ми щомісяця долаємо марш 23 кілометри з вантажем на плечах. Цей марафон в Україні на 42 кілометри багато для мене означає, я вдячна українському тренеру. Я їду з найкращими враження від України та українців», – наголосила капітан Олеся Роан.

Марафон виробляє стійкість і витривалість

Для українського сержанта Максима Вілюри щоденні заняття спортом, участь у марафонах – стиль життя. Із капітаном Роан познайомився під час вишколу на Яворівському полігоні. Він погодився підготувати американського військовослужбовця до марафону.

До фінішу добралися і ціль виконали

«Коли я тренуюсь з людьми, то пояснюю їм всі речі, як організм має звикнути, як може перелаштуватись на біг, людині мусиш пояснити все буквально. Я фанат марафону і спорту, студіював, читав, із власних помилок робив висновки і досвіду інших людей. Я брав участь у марафоні у жовтні, але, радше, як тренер, щоб допомогти капітану Роан добігти. Мені було важливо, щоб ми добули до кінця марафон і не травмувались. І нам це вдалось. Багато людей сходили з дистанції. Після 25-28 кілометрів бігу починаються проблеми з організмом, старі травми нагадують, м’язи не слухаються і до цих ситуацій потрібно бути готовому, швидко ухвалювати рішення, щоб не було проблем. Тому ми мусили змінити тактику, але до фінішу добралися і ціль виконали», – розповів сержант Максим Вілюра.

Олеся Роан продовжуватиме тренування вже самостійно на місці постійної служби. Капітан мріє наступного року приїхати в Україну для участі у марафоні. А Максим Вілюра планує у майбутньому професійно зайнятись тренерською роботою. Приклад Олесі Роан його надихає, зауважує український сержант. Адже їй довелось багато докласти наполегливості і праці, щоб досягти своєї мети. Адже марафон – це випробовування на стійкість і витривалість.

Для Збройних сил України не є традиційно організовувати благодійні марафони, що притаманно багатьом арміям країн НАТО. Однак під час вишколу на Яворівському полігоні українські військовослужбовці брали участь у забігах, які організували канадські, литовські військові інструктори.

Навчання військовослужбовців Збройних сил України, які мають бойовий досвід на Донбасі, в рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна», країни НАТО розпочали на Яворівському полігоні у 2015 році. Перебування піхотинців Нацгвардії зі штату Вісконсин це вже буде шоста ротація військовослужбовців армії США.