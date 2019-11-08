Напередодні Дня української писемності та мови владу закликають діяти (огляд преси)

9 листопада Україна відзначатиме День української писемності та мови. Вже традицією стало проведення з цієї нагоди Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який цього року відрізняється від попередніх. Про нього, а також про те, як підвищити престиж української мови і як долати функціональну неграмотність, в газеті «День» розповідає мовознавець Олександр Авраменко.

Він вважає, що держава повинна проводити мовну політику. Оскільки свого часу була русифікація, українську мову забороняли, зараз потрібно її відроджувати. Насамперед, це має бути дуже якісна україномовна продукція: кіно, пісні, підручники... Взагалі, усе, що стосується української, має бути дуже якісним, щоб вигравати конкуренцію з англо–та російськомовним продуктом. Стаття називається «Зберегти своє».

«Держбюджет не відповідає обіцянкам влади про подолання бідності». У публікації під таким заголовком «Газета по-українськи» пише, що бюджет на наступний рік – величезне розчарування.

Деякі експерти перед першим читанням зазначали, що уряд тільки сформований і тому головний фінансовий документ держави підготували за старими параметрами макроекономічних прогнозів, щоб вчасно подати до Верховної Ради. І, мовляв, незабаром можна буде побачити новий держбюджет з баченням влади щодо інвестицій, зростання, подолання бідності.

Час минув і українці отримали той самий проєкт бюджету. Там, як зазначає експерт газети економіст Олексій Кущ, з’явилися хіба кілька мільярдів гривень, які депутати собі вибили на округи.

Із 20 листопада всі незавершені Генпрокуратурою провадження передадуть іншим правоохоронним органам, зокрема – Державному бюро розслідувань. Серед них – справи Майдану. Як стверджує експерт «Газети по-українськи» адвокат Павло Дикань, справи передаватимуть роками: там строки закінчаться, там матеріали втратяться.

Ситуацією найбільше володіє слідчий, який вів розслідування. Передача справи до іншого – складна процедура. Крім паперів, потрібно передати ще й бачення, загальну картину. Але в електронному вигляді таке не фіксують.

Більш-менш ефективним шляхом було б переведення всієї команди слідчих до Держбюро розслідувань. Створення там окремого департаменту. Однак керівника Сергія Горбатюка звільнили, групу прокурорів переполовинили, слідчі – підвішені у повітрі. Виглядає як спланована акція, щоб справи були втрачені, наголошує юрист. Заголовок публікації – «Справи Майдану стали нецікаві правоохоронцям. Результатів може не бути ніколи».

Газета «Україна молода» стверджує, що сьогодні гостро постало питання економічної спроможності діяльності друкованих ЗМІ, котрі були і є переважно єдиним джерелом інформації не лише на окупованих територіях сходу і Криму, а й на значній території українських – не окупованих фізично, але блокованих інформаційно – сіл.

А держава зробила й продовжує робити все, щоб фактично і методично нищити друковані ЗМІ. Скажімо, підняттям тих же тарифів на доставку преси, чим регулярно – двічі на рік – відзначається «Укрпошта». Докладніше йдеться в статті «Парламентські пристрасті за свободою слова, або Невивчені уроки: війна зі ЗМІ скорочує термін придатності влади».