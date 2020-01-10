Радіо Свобода Daily: Прем’єр Канади заявив, що український літак був збитий іранською ракетою

Стосовно катастрофи Boeing 737-800NG авіакомпанії МАУ рейсу PS752 із Тегерану до Києва.

Коротко про все, що відбувалося 9 січня:

В Ірані оприлюднили свою версію причин трагедії: український літак горів перед тим, як розбився.

«Літак, який спочатку прямував на захід, щоб залишити зону аеропорту, повернувся праворуч після проблеми і був направлений назад до аеропорту в момент катастрофи», – заявила Іранська організація цивільної авіації на своєму вебсайті.

«Літак, який спочатку прямував на захід, щоб залишити зону аеропорту, повернувся праворуч після проблеми і був направлений назад до аеропорту в момент катастрофи», – заявила Іранська організація цивільної авіації на своєму вебсайті. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив, що версія про збиття українського літака в Тегерані ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Тор» російського виробництва є однією з тих, які розглядають українські фахівці.

Низка журналістів публікує нові дані про те, що PS752 був збитий іранською ракетою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має підозри щодо причин катастрофи українського літака в Ірані.

Він виступив із цією заявою невдовзі по тому, як американські засоби інформації процитували кількох неназваних чільних посадовців, які заявили про високу ймовірність, що літак був збитий ракетою, ймовірно, випадково.

«Я маю підозри. Він летів у дуже непростому місці, і хтось міг зробити помилку», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Він виступив із цією заявою невдовзі по тому, як американські засоби інформації процитували кількох неназваних чільних посадовців, які заявили про високу ймовірність, що літак був збитий ракетою, ймовірно, випадково. «Я маю підозри. Він летів у дуже непростому місці, і хтось міг зробити помилку», – сказав Трамп журналістам у Білому домі. Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заперечив «нелогічні чутки» про те, що український літак збила ракета біля Тегерану, пише напів офіційне іранське агентство ISNA.

«Якби ракета чи снаряд влучили в літак, він мав би вільне падіння», – заявив Абедзаде у коментарі CNN.

За його словами, «пілот намагався повернути до аеропорту, але не зміг».

«Якби ракета чи снаряд влучили в літак, він мав би вільне падіння», – заявив Абедзаде у коментарі CNN. За його словами, «пілот намагався повернути до аеропорту, але не зміг». Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак у Тегерані був збитий іранською ракетою.

«Дані вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою класу «земля-повітря». Це могло статися ненавмисно. Ця нова інформація посилює потребу в ретельному розслідуванні інциденту. Канада працює зі своїми союзниками, щоб забезпечити ретельне та достовірне розслідування для встановлення причин цієї фатальної катастрофи», – сказав Трюдо, посилаючись на «низку джерел», включно з канадською розвідкою.

«Дані вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою класу «земля-повітря». Це могло статися ненавмисно. Ця нова інформація посилює потребу в ретельному розслідуванні інциденту. Канада працює зі своїми союзниками, щоб забезпечити ретельне та достовірне розслідування для встановлення причин цієї фатальної катастрофи», – сказав Трюдо, посилаючись на «низку джерел», включно з канадською розвідкою. Американське видання The New York Times показало відео ракетного удару по українському літаку в Ірані.

СБУ заявляє, що запобігла вбивству екскомандира ЗСУ спецслужбами Росії

Служба безпеки України заявляє, що її контррозвідники в Харкові запобігли вбивству одного з колишніх бойових командирів розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ.

«Оперативники СБУ встановили, що для виконання злочину російські спецслужби залучили харків’янина, який раніше проходив військову службу в Національній гвардії України, однак був звільнений через компрометуючі обставини. Завдання харків’янин отримав під час короткотермінового виїзду до Росії. Подальші його дії російські куратори узгоджували через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира виконавцю була обіцяна грошова винагорода», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 9 січня.

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що операція із запобігання замаху – свідчення того, що СБУ ефективно протистоїть російським спецслужбам.

Як ідеться в повідомленні, спецслужби Росії планували «помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань» на Донбасі.

Керівник «Нафтогазу» розповів, від яких претензій відмовився «Газпром» за мировою угодою з Україною

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко повідомив на пресконференції, від яких претензій відмовився російський газовий монополіст «Газпром» за мировою угодою з Україною, що була укладена наприкінці 2019 року.

За його словами, за цією угодою «Газпром» не буде домагатися компенсації за активи, конфісковані через штраф Антимонопольного комітету України, і оплати за газ, поставлений на окуповану частину Донбасу.

У першому випадку йдеться про штраф, що його АМКУ наклав на «Газпром» іще 2016 року за порушення економічної конкуренції. Його сума разом із пенею і відсотками на цей час становила б близько 7 мільярдів доларів. Російська компанія програла всі суди в цій справі, і Україна почала на виконання рішення про той штраф конфісковувати активи «Газпрому» в Україні.

Як сказав нині Вітренко, Україна змогла конфіскувати всі українські активи російської компанії на суми в мільйони доларів, і «Газпром» тепер відмовився від намагань отримати за них компенсацію.

Чому Росія врятувала з української тюрми колишнього лідера УНА-УНСО?

Серед учасників передноворічного обміну полоненими і ув’язненими між Україною і представниками ОРДЛО виявився колишній керівник партії «Українська національна асамблея – Українська народна самооборона» (УНА-УНСО) Едуард Коваленко. Ось тільки обміняли його не проросійські бойовики на когось зі своїх заарештованих в Україні прихильників, а навпаки: Коваленко вирушив із Києва до окупованого Луганська.

Про те, навіщо Росія виміняла собі людину, яка не приховувала своїх фашистських поглядів, читайте тут.

Нацрада наклала стотисячний штраф на телеканал «Наш» за заклики до повалення конституційного ладу

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення наклала понад стотисячний штраф на телеканал «Наш» за заклики до повалення конституційного ладу і мову ворожнечі.

Як повідомило відомство, такий результат моніторингу супутникового мовлення каналу «Максі-ТВ», як раніше називався «Наш», за 5 жовтня 2019 року: зафіксовано трансляцію передачі «Гордон», гостем якої був колишній прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров, у якій звучали твердження і висловлювання, що мають ознаки порушення вимог закону «Про телебачення і радіомовлення».

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Дослідники заявляють, що в Австралії в лісових пожежах загинув понад мільярд тварин

В Австралії в результаті лісових пожеж, що розпочалися в жовтні, загинув понад мільярд тварин. Такого висновку дійшли вчені з університету Сіднея.

За даними професора факультету природничих наук Кріса Дікмана, лише в штаті Новий Південний Уельс загинули 800 мільйонів представників дикої природи. За його словами, це «жахлива подія» з точки зору географії та чисельності постраждалих тварин.

Учений упевнений, що лихо прискорить процес вимирання видів. Тварини, яким вдалося врятуватися від вогню, не зможуть вижити, повернувшись на згарище, оскільки там немає ресурсів, пояснив він.

Згідно з повідомленням Університету Сіднея, за останні 200 років в Австралії вимерли близько 34 видів і підвидів ссавців. Це найвищий показник втрат серед усіх регіонів світу, відзначають учені.

Ми бачимо те, що інші оминають!

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