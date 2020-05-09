Радіо Свобода Daily: Шуфрич пропонує парламенту скасувати заборону на «георгіївську стрічку»

Шуфрич пропонує Верховній Раді скасувати заборону на «георгіївську стрічку»

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич зареєстрував у парламенті законопроєкт про скасування заборони на «георгіївську стрічку». Відповідний документ з’явився на сайті Верховної Ради 8 травня.

Документ має назву «Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки». Його текст наразі недоступний.

«Георгіївська стрічка» була заборонена в 2017 році. За законодавством, через використання «георгіївської» (гвардійської) стрічки в Україні правопорушнику загрожує до 5100 гривень штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб із конфіскацією забороненої символіки чи предметів.

Печерський суд не продовжив запобіжний захід Марусі Звіробій

Печерський районний суд Києва 7 травня не продовжив запобіжний захід для волонтерки та ветеранки Марусі Звіробій. Про це повідомив її адвокат Андрій Писаренко.

«Слідча суддя Печерського суду повернула прокуророві у справі «потерпілого Зеленського» клопотання про продовження процесуальних обов’язків Марусі Звіробій. Тепер у Марусі немає жодного запобіжного заходу у цій «надзвичайно складній справі». Одинадцять прокурорів Офісу генерального прокурора не змогли вчасно подати релевантне клопотання», – розповів Писаренко.

Мінфін: переговори з МВФ неможливі без закону про банки

Переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом неможливі без ухвалення Верховною Радою закону про банки, який, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє «Громадське».

«Щодо запобіжника у вигляді закону 2571-д, вчора було задане питання щодо того, на скільки цей закон є критичний для перемовин з МВФ. На що ми отримали відповідь, що будь-які перемовини з МВФ без голосування цього закону є неможливими, по будь-яких програмах фінансування», – наголосив міністр.

Як зазначив Марченко, за новою програмою МВФ Україна має отримати 5 мільярдів доларів протягом 1,5 року.

«Україну треба витягувати з болота» – Саакашвілі прокоментував своє призначення у Виконком реформ

Експрезидент Грузії і колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі після призначення указом президента України головою Виконавчого комітету реформ заявив про готовність допомагати Володимиру Зеленському «витягувати з болота» Україну.

«Сам факт мого призначення показує, що він (Володимир Зеленський – ред.) готовий йти на неординарні кроки, проти яких його відмовляла величезна кількість людей. В основному його відмовляли ті, хто хочуть, щоб в Україні зберігався статус-кво, а статус-кво – це болото. Україну треба витягувати з болота, а це може зробити тільки президент, який ніколи не був злодієм і ніколи ним не стане (я впевнений, що президент Зеленським таким і є), і у якого є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось то зробити для свого народу і для кожного українця. Я готовий максимально допомагати президенту з урахуванням мого досвіду, моїх успіхів та моїх невдач», – повідомив Саакашвілі у фейсбуці.

Він додав, що мав «тривалу і цікаву зустріч» із Зеленським і подякував тим, хто підтримував його кандидатуру на посаду.

Зеленський назвав «помилкою» рішення Грузії викликати на консультації свого посла до Тбілісі через Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський назвав «помилкою» рішення Грузії викликати свого посла на консультації до Тбілісі через призначення колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.

«У нас із Грузією та грузинським народом прекрасні відносини. Ми, незважаючи ні на що, не будемо ні на які консультації викликати нашого посла. Тому що відносини наших країн більш тривалі, ніж будь-яке керівництво будь-якої країни. Мені здається, що це помилка грузинської сторони», – сказав Зеленський під час візиту до Луганської області.

На його думку, після консультацій «усі сторони зрозуміють, що в кожній державі кадрова політика стосується тієї держави і тих громадян, які живуть у цій державі».

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У Києві з 12 травня почнуть відключати гарячу воду​

У Києві з 12 травня почнуть традиційні відключення гарячої води через проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми мали розпочати тестування мереж ще на початку квітня, одразу після завершення опалювального сезону. Однак, враховуючи карантин і перебування багатьох людей вдома або на дистанційному режимі роботи, місто прийняло рішення відтермінувати їх проведення. Враховуючи перший етап послаблення карантину та необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми розпочинаємо процес гідравлічних випробувань», – зазначив Пантелеєв.

Випробування проводитимуть поетапно відповідно до затвердженого графіку. Як очікують у КМДА, на кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів.

«Ми розуміємо, що відсутність гарячої води – це дискомфорт і перепрошуємо у киян за це. Однак іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає», – заявив Пантелеєв.

«Бог – єдиний дороговказ»: що викладатимуть українським школярам в курсі «Основи сім’ї»

«Якби не християнство, що сталося б з нашими моральними законами за 2000 років? Хто стримував би людей від похітливих бажань. Звідусюди лунає – живи як хочеш, ти нікому нічого не винен, не переймайся, бери від життя все. Бог – єдиний дороговказ», – це текст в ілюстрації з підручника «Основи сім’ї», який запровадили у деяких школах ще минулого року.

Згодом антидискримінаційна експертиза виявила в ньому кілька тез, що порушують законодавство, і міністерство призупинило дозвіл на викладання курсу. Тепер його знову повертають за умови деяких правок. Читайте детальніше в матеріалі.

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