Радіо Свобода Daily: У Міносвіти назвали дати проведення ЗНО-2020

В Україні карантин буде продовжено

Україна поки що йде за тим сценарієм виходу з карантину, який був прогнозований групою науковців та медиків, а відтак, про запровадження повторного повного локдауну наразі не йдеться, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас він наголосив, що 22 травня – не кінцева дата карантину, його буде продовжено.

«Вчора ми розпочали перший етап, коли зняли частину обмежень. Наступний етап буде запроваджений тоді, коли кількість захворілих буде зменшуватися протягом певного періоду… Ми говоримо про адаптивний карантин. Якщо будуть локальні захворювання в тому чи іншому місті – ми вводимо карантин локально там, де виникають спалахи. Так буде жити весь світ, поки не знайде вакцину», – сказав Шмигаль в ефірі «Сніданку з 1+1» 12 травня.

Дайджест COVID-19​:

Лікарі вже дізналися про деякі способи, якими коронавірус атакує організм

Американське видання The Washington Post переглянуло думки ​тамтешніх учених-медиків про проблеми, спричинені коронавірусом у людини, і про те, як можна лікувати від коронавірусної хвороби COVID-19. Багато вчених, як пише Washington Post, дійшли висновку, що більшість руйнувань в організмі внаслідок захворювання COVID-19 відбуваються через дві взаємопов'язані проблеми.

План Зеленського: мир на Донбасі за кілька місяців

Закінчити війну України та Росії всього за кілька місяців – таку ідею просувають в Офісі президента Зеленського. Мова про вибори на окупованому Донбасі в жовтні 2020 року. Наскільки це реально? Що стоїть за гучними заявами українського президента? Та на які умови погодиться президент Росії Путін?​ Відповіді на ці запитання шукали журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Відповідь російським «Градам» на Донбасі: Україна випробовує нову реактивну артилерію

А поки війна триває, Україна випробовує нові боєприпаси для установок «Град». Ці реактивні системи залпового вогню масово застосовували під час активних бойових дій на Донбасі. Росія била «Градами» по українській армії зі своєї території. І зараз бойовики продовжують стріляти такими снарядами. У чому реактивна артилерія ЗСУ програє російській? Що змінить нова українська зброя у війні Росії та України? Про це – у матеріалі журналістів Радіо Свобода.

Президент Польщі підписав Стратегію національної безпеки, в якій Росія – серед загроз

Президент Польщі Анджей Дуда підписав Стратегію національної безпеки. Як передає «Польське радіо», у документі описані основні загрози безпеці Польщі і Російська Федерація вказана серед таких.

«Ця загроза, звичайно, добре відома. Це агресивна політика Росії. Ми протистоїмо цій політиці, беручи активну участь в діяльності Північноатлантичного альянсу. Вояки польської армії дислокуються на Східному фланзі НАТО, але не лише у Польщі, а також і в країнах-союзниках із блоку НАТО», – прокоментував міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Далі коротко:

Активісти вийшли на протест під будинок президента Зеленського з вимогою покарання винуватців убивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк.

Народні депутати просять СБУ і ОГП перевірити заяви народного депутата Іллі Киви, який назвав Львівщину «колискою українського фашизму».

Агентство із забезпечення якості освіти вирішить, чи позбавляти Андрія Портнова наукового ступеня через академічний плагіат у докторській дисертації юриста.

«Монополізація націоналістичного руху»? Що відбувається у справі «азовців», які заявили про побиття

«Завтра на нашому місці може опинитися будь-хто, хто покине «Нацкорпус», – каже ексбоєць полку «Азов» і колишній голова київського осередку партії «Національний корпус» Сергій Філімонов.

За словами ветерана, у ніч на 8 травня його разом із побратимами Назарієм Кравченком та Ігорем Малярем фактично викрав засновник «Азову», ексдепутат Андрій Білецький. Приводом до побиття й погроз, як стверджують Кравченко і Філімонов, стала їхня публічна підтримка ще одного активіста – колишнього лідера «Правого сектору» в Одесі Сергія Стерненка. Але глобальною причиною інциденту, на думку Філімонова, може бути бажання Білецького «монополізувати націоналістичний рух» та контролювати все середовище колишніх учасників «Азову». У «Національному корпусі», в свою чергу, заперечують всі звинувачення. «Радіо Донбас.Реалії» намагалося розібратися в гучній справі, яка вже отримала розголос за межами руху громадських активістів.

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