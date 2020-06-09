Радіо Свобода Daily: Малюська про критику через платні камери та поведінку в соцмережах

Не стало Богдани Костюк

Розпочнемо з сумної новини про величезну втрату для всієї української редакції Радіо Свобода, адже на 56-у році життя ввечері 7 червня в лікарні у Києві після тяжкої хвороби померла наша колега Богдана Костюк.

«З Радіо Свобода Богдана майже 25 років: перший координатор Київського бюро після офіційної реєстрації, автор репортажів з Верховної Ради, міжнародних самітів, всіх Майданів, останні роки докладно писала про волонтерів і війну. Людяність, добре серце, любов до України – це головні риси Богдани. Світла пам’ять», – написала директор Української служби Радіо Свобода Мар’яна Драч.

Законність карантину, «червоні» і «чорні» тюрми, рейдерство і фото під столом

Утім, попри гіркоту втрат, мусимо пам’ятати, що життя триває. Тож далі пропонуємо вам розмову з Денисом Малюською. Він – один із небагатьох міністрів, хто зберіг свою посаду після відставки уряду. До того ж він нетиповий міністр: то запостить в соцмережах фото, сидячи на столі, а то й під столом, чи з польовими маками на вухах. Щосуботи їздить по в’язницях, усе перевіряє, ще й куштує їжу ув’язнених. Ба більше, частину тюрем зібрався продати, а в СІЗО облаштовує платні камери. За фото над ним глузують у соцмережах, а за платні камери критикують правозахисники і омбудсмен. Утім він упевнений, що з часом йому вдасться докорінно змінити ситуацію в пенітенціарній системі. Каже, що із запровадженням карантину Кабмін пройшов «по самому краю повноважень». Чому? Про це і більше міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Сustody Records – що це таке?

У Міністерстві внутрішніх справ анонсували запровадження системи забезпечення прав затриманих, так званої Сustody Records, в усіх підрозділах поліції. Розповідають, що в режимі 24/7 вона фіксуватиме дії стосовно затриманих осіб під час їхнього перебування в поліції, і що нині систему тестують у чотирьох містах – Дніпрі, Херсоні, Сарнах, Кропивницькому. Сподівання на те, що Сustody Records стане дієвим превентивним механізмом і певним запобіжником проти нелюдського поводження із затриманими, висловив президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням Микола Гнатовський. З українським правником-міжнародником Радіо Свобода поспілкувалось за підсумками масштабної наради правоохоронних органів, безпосереднім приводом для якої стало поліцейське свавілля в Кагарлику. Пан Гнатовський каже, що за 10 років членства у Європейському комітеті з запобігання катуванням та понад п’ять років президентства у ньому в подібному обговоренні в Україні взяв участь уперше.

Хто такі «злодії у законі» і скільки їх в Україні?

В Україні немає справжніх коронованих злодіїв, які за правилами своєї спільноти мають проводити більшу частину життя в тюрмі та не мають права заперечувати свого статусу. Злочинним світом керують фінансово-промислові групи. Вони контролюють «своїх» кримінальників, які купили «титули», мають корупційні зв’язки з державними посадовцями, і кожного з яких знають правоохоронці. Відтак новий закон, спрямований нібито на боротьбу з так званими «злодіями у законі» може лише розбурхати війну між кримінальними кланами. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів колишній оперативний співробітник міліції, один із засновників Управління боротьби з організованою злочинністю, полковник Валерій Кур.

Кого бойовики Донбасу просувають в політику?

Не лише так звані «міністерства», а й «молодіжні парламенти», агітбригади й навіть добровольчі «казачі» дружини, які займаються охороною правопорядку... Контрольовані Росією угруповання «ЛНР» і «ДНР» створили видимість бурхливої громадської діяльності на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Навіщо бойовикам таке різноманіття «громадських організацій», кому вони вигідні та чи є майбутнє у таких утворень із окупованих територій в Україні? Відповіді на ці запитання – у матеріалі «Донбас.Реалії»

Як упізнати сучасний фашизм? Він починається із «вони» і «ми»

Фашизм ви впізнаєте не за тим, як наголо поголені спортивної статури хлопці вночі зі смолоскипами, карбуючи крок, у рівних колонах марширують країною, що зазнала економічного та політичного краху. Фашизм – це не тільки про німців чи італійців у першій половині минулого століття. Фашизм може трапитися тут і зараз із цілком демократичними суспільствами, якщо їхні політики вдаватимуться до фашистської тактики: підриватимуть інститути демократії, ділитимуть світ на «своїх» та «чужих», закликатимуть вперед до світлого минулого та замінюватимуть реальний світ вигаданим.

Про те, як розпізнати сучасний фашизм, пише у своїй книжці «Як працює фашизм» американський філософ, професор Єльського університету Джейсон Стенлі. Книжку він обговорював днями на віртуальній платформі Midtown Scholar Bookstore зі своїм єльським колегою-істориком Тімоті Снайдером, автором бестселера «Про тиранію: Двадцять уроків ХХ століття».

У Нідерландах відновлюють слухання у справі МН17

І до важливих подій у світі. Восьмого червня у Нідерландах після перерви у засіданнях поновили слухання на судовому процесі щодо обвинувачених у збитті над східною Україною малайзійського авіалайнера та убивстві 298 людей у літаку. Одним із ключових питань суду є те, чи буде розкритий повний ланцюг причетних, і чи будуть висунуті обвинувачення іншим підозрюваним.

Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня. При цьому, як вказують у суді, поки що невідомо, чи збиратиметься суд щодня. Через різні обставини судові засідання можуть скорочувати, переносити, зупиняти чи скасовувати, йдеться в повідомленні.

Російський журналіст Ілля Азар вийшов на волю після 10 днів арешту

вийшов на волю після 10 днів арешту У Білорусі суд дав 15 діб ув’язнення опозиційному політику Павлу Северинцю через мітинги у столиці Білорусі Мінську на підтримку незалежних кандидатів у президенти на запланованих у серпні виборах.

через мітинги у столиці Білорусі Мінську на підтримку незалежних кандидатів у президенти на запланованих у серпні виборах. Лідери Демократичної партії США на майже 9 хвилин стали на коліно, вшановуючи Джорджа Флойда

Сто років Івану Кожедубу

Сто років тому, 8 червня 1920 року, народився Іван Кожедуб – найрезультативніший льотчик-ас не лише радянської авіації часів Другої світової війни, а й антигітлерівської коаліції загалом. Він походив із села Ображіївка поблизу Шостки, тоді це була Чернігівська губернія, зараз – Сумська область. Про постать Івана Кожедуба (1920–1991) і те як воював найуспішніший льотчик-ас антигітлерівської коаліції читайте у розмові з військовим істориком Василем Павловим.

Море на карантині: найкращі місця для пляжного відпочинку в Україні

Карантин, спричинений пандемією вірусу COVID-19, в Україні ще триває, але роботу відновили міжміський пасажирський транспорт, залізниця та українські аеропорти​. Українці тепер знову можуть мандрувати своєю країною. До того також спонукає хоч і дощова, але вже літня погода. Втім, Міністерство охорони здоров’я закликає поки що не купатися у Чорному морі. Зазначає, що зараз морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам і може становити загрозу для здоров’я. Але ж як за таких умов не втратити дарма днів купального сезону і таки опинитися на пляжі? Радіо Свобода пропонує варіанти відповіді на це запитання.

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