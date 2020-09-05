Вампіри, обійми коал та бунт проти правил. 10 українських треків серпня

Від ніжних пісень про обійми коал до мотиваційного фольк-металу – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в серпні.

Ви також можете послухати ці треки у спеціальних плейлистах на YouTube Music та Spotify.

Olive Taud – «Робін Гуд»

Кліп на пляжі Кирилівки – вже половину успіху. Інша половина – потужний реп, який не вперше видає ця виконавиця. Трек про мушлю поширює промені літа, відпочинку та веселих тусовок – те, що обов’язково згодиться для завершення сезону спеки.

«Схожа» – «Гола»

«Я гола, але це не про еротику або вульгарність», – каже співачка про пісню. І дійсно, композиція не заграє, а порушує тему відвертості та масок, за якими ховаються люди. «Часом, ми переймаємось, що про нас подумають інші. Але яке це має значення, якщо ми чесні самі з собою?» – ставить риторичне запитання молода виконавиця.

Jonathan Livingston – «Подаруй мені ріку»

Напрошується порівняння з Woodkid, але це зовсім не заважає ефекту від атмосфери композиції. Дуже красива пісня з гарним кліпом, у якого занадто мало переглядів на ютубі. Неодмінно до прослуховування.

Kler – «Нестримна»

Трек цілком відповідає назві – це запальний поп-сингл з танцювальним бітом. Кліп з містичним сюжетом, вампірами та темними фарбами викликав захват у коментарях і зібрав понад 280 тисяч переглядів.

Protonics – «Контраст»

Як без іронічних робіт у цій добірці! Суцільний набір мемів та впізнаваних елементів попкультури у суміші з драйвом треку дають яскравий результат. Сама пісня присвячена обмеженням та правилам та висміює розподіл на «правильне і неправильне».

Христина Соловій – «Коала»

«Ви бачили, як коали обіймають дерева? З такою силою ніжності обіймають коханих», – так презентує свій новий сингл Христина Соловій. Ніжна, романтична пісня про любов в класичному стилі співачки. Комусь може здатися, що це вже було, але коли «звичне» означало «не гарне»?

«Фіолет» – «Залишимось друзями»

Тепла, лагідна композиція, яка для музикантів гурту є символом літа 2020 року – «в якому ми вчилися по-новому любити себе, світ і людей, попри всі зовнішні виклики і труднощі». Це другий сингл з майбутнього альбому гурту, який вийшов також іспанською та білоруською мовами: щоб, як кажуть у гурті, передати настрій вулиці Барселони та потішити фанатів з Білорусі.

Chumatskyi Shlyah – «Вгору йдеш»

Рок-гурт презентував потужний трек, під який гарно слемитись у клубах (але у часи пандемії не рекомендуємо). Це фолк-метал композиція, яка присвячена фігуральному сходженню на гору. «Всі ми з дня у день піднімаємось на свою вершину, в якийсь момент з неї падаємо, але набираємось сил і знову йдемо вгору», – пишуть музиканти. Відеоробота теж варта окремої уваги – її зрежисував відомий кліпмейкер Віктор Скуратовський.

Brykulets/Dvoretskaya – «Втома»

Чуттєва пісня під мінімалістичний акустичний акомпанемент від молодого українського гурту. Соліст Ваня Іщенко, який колись брав участь у дев’ятому сезоні проекту «Х-Фактор», має характерний тембр, який легко запам'ятовується. За це та за романтичний відеоряд хочеться переглядати та переслуховувати композицію неодноразово.

Асафатоv – «Море»

Ще один учасник телешоу, але вже «Голосу країни», показав свій дебютний кліп. Душевна поп-пісня, яка грає в голові ще тривалий час після завершення. «В унісон душі», – написав хтось у коментарях і це саме так.

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