Влада Білорусі переслідує митців за підтримку протестів – Amnesty International

Культурне життя Білорусі задихається в умовах жорстокого переслідування інакомислячих, стверджує Amnesty International. Митців переслідують, арештовують, піддають тортурам, позбавляють можливості працювати.

Влада Білорусі довільно затримує і катує музикантів, письменників, художників і акторів, а інших звільняють з роботи, заявила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Влада методично знищують активне культурне життя Білорусі та її найяскравіших представників

За словами організації, репресії проти прихильників протестів, що розпочалися після вкрай спірного переобрання Олександра Лукашенка на пост президента, буквально знищують культурне життя в Білорусі.

Все більшій кількості діячів культури висувають сфабриковані кримінальні звинувачення, і деякі з них зараз перебувають під вартою, і їх можуть засудити до великих термінів ув'язнення.

«Не можна недооцінювати масштаб репресій, що обрушилися на культуру Білорусі. Влада методично знищують активне культурне життя Білорусі та її найяскравіших представників, намагаючись витравити з неї найменші сліди свободи вираження думок і інакомислення », – заявила старший керівник кампаній Amnesty International по Білорусі Аїша Джанг.

В якості одного з прикладів Amnesty International наводить переслідування, яким піддається колишній літературний співробітник Могильовського драматичного театру Воля Семченко. Починаючи з жовтня 2020 року, її кілька разів заарештовували і штрафували за участь в «несанкціонованих» мітингах, а потім почали переслідувати і на роботі. Колишній директор театру відмовився звільняти Волю і інших опозиційно налаштованих співробітників. Тоді звільнили його самого. А 18 лютого втратила роботу і Воля Семченко.

«Після першого затримання я боялася повертатися додому, я майже весь час ночувала у друзів. Зараз я звикла жити з постійним відчуттям небезпеки. Ми всі готові в будь-який момент стати жертвами державного переслідування », – розповіла Воля Amnesty International.

Не тільки окремі люди, а й цілі культурні організації стають жертвами державних репресій, зазначає Amnesty International.

Приклад тому – провідний театр країни, Національний академічний театр імені Янки Купали.

У серпні 2020 року директор театру Павло Латушко виступив на підтримку мирних протестувальників. Контракт з ним був негайно розірваний, і більше 60 співробітників театру, в тому числі майже всі актори, пішли з роботи на знак протесту.

«Ми не будемо стояти осторонь, поки влада Білорусі затикає рот творчим людям країни. Наша глобальна кампанії солідарності підтримує всі мирні способи протесту і опору білоруського народу цинічним і страхітливим спробам влади обмежити його права людини та доступ до різних ідей і думок », – наголосила Аїша Джанг.

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