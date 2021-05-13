Суд пішов у нарадчу кімнату щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку

Суддя Печерського районного суду В’ячеслав Підпалий пішов у нарадчу кімнату щодо обрання запобіжного заходу народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку.

Сторона обвинувачення запросила для Медведчука взяття під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. Сторона захисту – взяття депутата на поруки. Щодо цього зголосилася низка його однопартійців з ОПЗЖ.

У разі внесення застави передбачено такі процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою досудового слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з міста Києва та області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками, відповідно до списку визначеного слідством або прокурором; здати до органу досудового розслідування на зберігання свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Під стінами суду, де засідання триває декілька годин, упродовж дня збиралися люди, які називали себе групою підтримки політика. Це були переважно молоді чоловіки спортивної статури у чорних масках. На місці щільно вишикувалася поліція і Нацгвардія.

Крім того, за даними кореспондента Радіо Свобода, під суд прийшли кілька десятків представників праворадикальної організації «Національний корпус», які запалили димові шашки і залишили на стінах будівлі плакат із написом: «Медведчука під арешт». Інформації про правопорушення чи сутички немає.

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11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов раніше повідомив, що інший фігурант справи Тарас Козак нині перебуває в Росії.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни).

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».