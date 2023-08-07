Уламки ракет пошкодили будинки та поранили працівника елеватора – подробиці удару по Хмельниччині

На Хмельниччині завершуються рятувальні роботи щодо усунення наслідків атаки російської армії в ніч проти 6 серпня. Триває робота комісій, які встановлюють обсяги завданої шкоди – уламками ракет було пошкоджено приватні будинки, розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Тюрін.

«Зараз у міській громаді працюють комісії, продовжують працювати слідчо-оперативні групи, закінчують свою роботу рятувальники. Комісії визначають обсяги нанесеної шкоди, щоби можна було оперативно відновити дахи і все інше, що було пошкоджено в приватних домоволодіннях. Під час роботи протиповітряної оборони, більшість ракет і дронів було збито, і уламки падали десь на подвір’я, десь в полі і певну шкоду нанесли», – розповів Тюрін.

Також чиновник повідомив, що постраждалий мешканець Хмельниччини нині перебуває у лікарні, а медики оцінюють його стан як задовільний.

«Під час ліквідації наслідків ворожої атаки загинув мешканець Старокостянтинова Сергій Лисюк. Також постраждала одна особа – працівник елеватора. Він працює водієм вантажівки на цьому елеваторі, і уламками завдано поранення і шкоду здоров’ю: пошкоджено уламками кінцівки, м’які тканини, грудну клітину. Він перебуває в лікарні, був одразу госпіталізований, і лікарі зазначають що життю нічого не загрожує, стан його здоров’я задовільний», – повідомив посадовець.

У Старокостянтинові під час ліквідації наслідків ракетного удару РФ загинув місцевий житель.

Влада регіону повідомляла одразу після удару, що в Старокостянтинівській громаді пошкоджені житлові будинки, автовокзал та інші будівлі, на елеваторі сталася пожежа, постраждала одна людина.

Російське міністерство оборони заявило, що обʼєктом атаки був військовий аеродром Старокостянтинів. Цей обʼєкт, розташований неподалік міста, сили РФ атакують уже не вперше.