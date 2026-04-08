Венс: перемир’я з Іраном – «крихке», але є надія

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав «крихкою» досягнуту між США та Іраном угоду про припинення вогню.

Виступаючи в Будапешті 8 квітня, Венс зазначив, що президент Дональд Трамп «з нетерпінням» очікує на подальше просування до мирної угоди в ході переговорів, які, як повідомляється, можуть пройти 10 квітня в Пакистані. За даними ЗМІ, Венс очолить американську делегацію.



За словами віцепрезидента, Трамп надав інструкції своїй команді, що необхідно «сумлінно» підійти до переговорів. Такого ж підходу у Вашингтоні очікують і від Ірану. У цьому випадку, за словами Венса, є шанси досягти згоди. У Тегерані, як заявив Венс, повинні зрозуміти, що «з президентом Трампом жарти погані».

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана.

В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

Marine Traffic повідомляє, що деякі судна прямо зараз проходять через Ормузьку протоку, проте поки незрозуміло, чи вони це узгоджують з Іраном.



Обидві сторони конфлікту, що розпочався наприкінці лютого ударами Ізраїлю та США по Ірану, при цьому заявляють про свою «перемогу». Представники іранської влади вказують на те, що на мирних переговорах обговорюватимуться іранські вимоги з 10 пунктів, серед яких є зняття санкцій та збереження Ормузької протоки, в тому чи іншому вигляді, під контролем Ірану. У США називають іранські пропозиції, які заслуговують на розгляд, але не розкривають їхню суть. Стверджується, що американські військові досягли цілей операції, серед яких заявлялося позбавлення Ірану ядерного потенціалу.

Венс приїхав до Будапешта напередодні, щоб підтримати політичного союзника адміністрації Трампа Віктора Орбана перед парламентськими виборами 12 квітня. Він заявив, що вірить у перемогу Орбана, зазначивши, що США працюватимуть з будь-яким переможцем. Лідер угорської опозиції Петер Мадяр закликав зарубіжні країни, включаючи США, «не втручатися» у вибори, зазначивши, що у разі його приходу до влади він буде прихильником дружби та співпраці зі США.



