Нова ціль: куди Росія може піти із штурмами після Бахмуту?

26 травня український Генштаб знову повідомив про бої в межах міста Бахмуту – хоча два дні до цього про них замовчував.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

ЗСУ, судячи з усього, залишаються лише на південно-західній околиці міста – решта його території вже захоплена найманцями з ПВК «Вагнер» та російськими військовими.

Раніше ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин повідомляв про нібито повне захоплення Бахмута і про рішення вивести своїх найманців з нього до 1 червня.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що «вагнерівці» справді почали залишати передмістя Бахмуту, проте залишаються у самому місті.

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Окрім Бахмуту, бої останніми місяцями точаться ще на кількох напрямках – армія Росії майже щодня штурмує Авдіївку та її передмістя, західну околицю Мар'їнки біля Донецька, Білогорівку Луганської області та тисне у Серебрянському лісництві.

Проєкт DeepState останніми днями повідомляв, що окупанти посилили тиск на Куп'янському напрямку – а саме в районі Масютівки, яка нібито вже захоплена.

Головні питання випуску:

Куди Росія може піти із новими штурмами після Бахмуту?

Навіщо окупанти тиснуть на Масютівку поблизу Куп'янська – і біля Серебрянського лісництва?

І чи залишилися у Кремля взагалі сили йти на позиції ЗСУ?

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