Як Рига втратила статус першого міста в Балтії і чому Вільнюс та Таллінн її обійшли

Протягом століть Рига була головним містом у регіоні сучасних країн Балтії, займаючи перші місця і за чисельністю населення, і за торгово-промисловим потенціалом, і за масштабом подій, що відбуваються в ній.

Однак у ХХІ столітті все змінилося. За даними Банку Латвії, сьогодні Рига поступається Вільнюсу та Таллінну, і щоб наздогнати Литву та Естонію за економічними показниками, латвійцям потрібно 15-25 років.

Експерти вважають, що головна проблема латвійської столиці – демографія.

«Рига зараз – це єдина столиця країн Балтії, з якої більше людей їдуть, ніж приїжджають, – пояснює Олег Краснопьоров, старший економіст Центробанку Латвії. – Це столиця країн Балтії з найнижчою народжуваністю та найвищою смертністю».

За словами економіста, і у Вільнюсі, і в Таллінні сьогодні більше молоді, тоді як у столиці Латвії в середньому населення старше. Молоді люди в Ризі часто вважають за краще жити за містом, оскільки там нерідко все дешевше та вигідніше.

У результаті податки цих людей сягають скарбниці інших муніципалітетів, але при цьому працювати, відпочивати, лікуватися і користуватися тими чи іншими послугами вони можуть саме в Ризі.

«Ризі потрібно утримувати інфраструктуру, яка була розрахована на 900 тис. жителів, а зараз у Ризі лише 600 тис. жителів, – каже Олег Краснопьоров. – А місто має все одно цю інфраструктуру утримувати, тому що люди, які біля Риги живуть, все одно працюють у Ризі, приїжджають у місто на автомобілях, використовують цю інфраструктуру. Інфраструктуру треба утримувати, а грошей ми не маємо. І тому немає можливості інвестувати у покращення життя у місті».

Найуспішнішим містом у Балтії – як за кількістю населення, так і за добробутом мешканців, сьогодні офіційно є Вільнюс.

«Вільнюс не тільки став найбагатшим містом серед столиць Балтії, а й першим із них наздогнав і перевершив середній рівень Євросоюзу, – розповідає Жигімантас Мауріцас, головний економіст банку Luminor у Литві.

«За попередніми даними, ВВП на душу населення у Вільнюсі у 2024 році виявився на 9% вищим, ніж у Таллінні і на 36% вищим, ніж у Ризі, а також на 5% перевищив середній показник по ЄС. Вражаюче досягнення, – особливо якщо врахувати, що всього десятиліття тому Таллінн був майже на чверть багатший за Вільнюса», – додає Мауріцас.

Вперше за два століття

Сьогодні у Вільнюсі мешкають близько 608 тис. жителів, у Ризі – менше 592 тис. тисяч, у Таллінні – 460 тисяч людей.

Литовська столиця обійшла латвійську населення вперше більш ніж за два століття.

Крім цього, саме у Вільнюсі, за даними Мінекономіки, зараз найвищі у Балтії середні зарплати – понад дві з половиною тисячі євро. Для порівняння у Ризі – близько 2 тис. євро.

«Відставання Латвії від Литви та Естонії виникло не в дев'яності роки, воно виникло в XXI столітті – за останні 10, 15, 20 років, – зауважує Олег Краснопьоров. – Вільнюс 2000-го року – це місто з високою злочинністю, з дуже високим рівнем безробіття. Прогнозувати, що Вільнюський регіон стає найпотужнішою економікою через Балтії, я думаю, ніхто не міг 20 років тому. І ось він став».

Депутат Сейму Литви Катерина Рояка, у минулому заступник міністра економіки та головний економіст DNB-банку, пояснює успіхи Вільнюса припливом іноземної робочої сили – насамперед із Білорусі та України.

Після протестів 2020 року до Вільнюса масово їхали білоруси, які побоювалися на батьківщині політичних переслідувань: багато з них були власниками власних бізнесів або мали роботу в IT-області чи в інших сучасних секторах. Це дозволило їм відносно швидко влитися у місцевий ринок праці або працювати на іноземні компанії.

Також у Литву останні десятиліття зробили інвестиції великі західні компанії. Все це вплинуло на розвиток економіки країни – динамічніше, за словами політика, ніж у сусідів.

«Рівень життя у Вільнюсі, саме у столиці, вже був на рівні – фактично перевищував середній рівень ЄС, якщо ми переглядаємо ВВП на душу населення за ціновими стандартами, – каже Катерина Рояка.

«Це сталося п'ять років тому приблизно, ми переступили цю середню межу. Але коли ЄС призупинив своє зростання (під час пандемії ковіда), Вільнюс зростав дуже активно. І це зростання знову ж таки було досить концентрованим: це був бізнес, який був орієнтований на IT-послуги. І розмір зарплат, відповідно, у цьому секторі в принципі вищий», – додає литовська депутатка.

Не лише Вільнюс

Головний економіст банку Luminor у Вільнюсі окремо зазначає, що у Литві зростає економіка не лише у столиці, а й у інших містах.

«У Литві зростає не лише економіка Вільнюса – стрімко розвиваються і Каунас, Клайпеда, а також інші менші за розміром міста країни, – наголошує Жигімантас Мауріцас. – Тому навіть за бурхливого зростання столиці, Литва, на відміну від Латвії та Естонії, не є «державою одного міста». Для порівняння: у Вільнюсі створюється лише 45% ВВП Литви. Тоді як у Ризі – 66% ВВП Латвії, а Таллінні – 62% ВВП Естонії».

Щоб переломити негативну ситуацію в Ризі, як вважає економіст Банку Латвії, потрібні рішення, які допоможуть повернути мешканців до столиці Латвії.

Крім цього, зауважують економісти, місто потребує грошей з єврофондів, яких у нього довгий час не було: місцева влада роками конфліктувала з центральною, і через цей конфлікт інвестиції йшли в інші регіони. Сьогоднішнє керівництво Ризької думи має шанс покращити ситуацію, вважає економіст.

(Оригінал публікації на сайті «Настоящего времени», телеканалу, створеного Радіо Свобода для російськомовної аудиторії)