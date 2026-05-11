У Франції судитимуть Євгена Бражникова, якого звинувачують у тортурах в тюрмі «Ізоляція». Що відомо?

Французькі правоохоронці затримали громадянина України Євгена Б. звинувачуваного в катуваннях ув’язнених у Донецькій тюрмі «Ізоляція». За повідомленням генпрокурора України Руслана Кравченка, колишні бранці Кремля свідчили, що затриманий був помічником керівника незаконної тюрми, брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання та принижував.

Сам Бражников свою провину заперечує. Він стверджує, що також був ув’язненим в «Ізоляції», як і потерпілі.

Після того, як справу Евгена Бражникова у 2021 році в Україні було передано до суду, обвинувачений утік з України до Франції з метою отримати там статус біженця.

І ось тепер, що затриманий у Франції є саме Євген Бражников, на своїй сторінці Facebook підтверджує колишній бранець «Ізоляції» Станіслав Асєєв.

Що відомо про Євгена Бражникова? У чому його звинувачують колишні цивільні полонені угруповання «ДНР»?

За що його судитиме французьке правосуддя?

За даними французьких медіа з посиланням на Національну антитерористичну прокуратуру країни (PNAT), затриманий – уродженець Донецька Євген Б., 1979 року народження. Його взяли під варту ще 7 квітня, згодом офіційно висунули звинувачення.

За даними французької прокуратури, колишні в’язні «Ізоляції» звинуватили Євгена Б., який сам був ув’язненим, у причетності до катувань, приниження ув’язнених, а також у сексуальному насильстві.

Євгена Б. було затримано після звернення українських прокурорів, ГО Truth Hounds та інших громадських організацій до правоохоронців Франції. Спільно з українськими прокурорами вони допитали потерпілих, а українська сторона передала додаткові матеріали справи для зміцнення доказів, зазначається в повідомлення генпрокурора України Руслана Кравченка.

9 травня Станіслав Асєєв, який 2, 5 роки провів в ув'язненні в «Ізоляції» написав:

«Про арешт Бражникова у Франції я дізнався десять днів тому, коли летів з виступу в Австрії (була домовленість не розголошувати це)»

Станіслав Асєєв є ініціатором позову проти Бражникова до суду в Україні. У дописі він зазначив, що також долучився до перекладу та передачі матеріалів справи до Франції:

«Минулого року я нарешті був першим запрошений у Париж для дачі показів. Все це ми робили максимально таємно, аби він не дізнався про сам процес та не втік ще й з Франції. Пізніше покази дали і інші потерпілі та свідки».

Хто такий Євген Бражников

Євген Бражников народився у 1979 році в Кальміуському (колишній Комсомольськ) на Донеччині. Працював оперуповноваженим відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку ГУ МВСУ в Донецькій області. Однак у 2009 не пройшов переатестацію і звільнився з правоохоронних органів.

У 2014-му долучився до російської спецоперації «русская весна», допомагав проросійським силам, брав участь у мітингах, нападав на учасників проукраїнських акцій. Зі слів бойовика підконтрольного Росії угрупування Євгена Тінянського, які наводив у своєму відео Денис Казанський: Бражников 26 травня 2014 року брав участь у першому бою за Донецький аеропорт, а під час боїв за Слов’янськ постачав підконтрольним Кремлю угрупованням прилади нічного бачення та снайперські приціли.

У 2015 році Бражников очолив службу безпеки одного з донецьких заводів, а 2016-го його затримали співробітники так званого «МДБ ДНР» за підозрами в підготовці диверсій за завданням українських спецслужб та помістили в «Ізоляцію». За два роки його «визнали винним» в зберіганні зброї та «засудили» до 8 років ув’язнення.

29 грудня 2019 року його обміняли в рамках великого обміну – тоді Україна повернула 76 бранців.

Звільнений у тому ж обміні викладач та публіцист Олег Галазюк згадував, що коли під час обміну Бражникова побачили звільнені бранці, то почали його бити. Тому українським військовим довелося захищати Бражникова від інших полонених протягом усього обміну.

У чому звинувачують Євгена Бражникова

Після обміну експолонені заявили, що Євген Бражников брав участь у тортурах разом з катами «Ізоляції». Зокрема, Станіслав Асєєв подав заяву про злочин щодо Бражникова. З цього приводу прокуратура ініціювала розслідування, а згодом справу передали до суду.

«Ізоляція» – незаконна таємна в’язниця (катівня), створена російськими окупаційними військами у червні 2014 року в Донецьку на території однойменного мистецького фонду, який успадкував назву від колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Вона стала символом жорстокості та нелюдського поводження з полоненими на окупованій частині Донеччини.

«Коли я особисто побачив Бражникова на «Ізоляції», вже знав, що він – сепаратист. Але спочатку мені навіть шкода було його, мовляв, повірив у «республіку», а його обдурили. Але пізніше побачив, як він б'є не за наказом, а з власної волі», – розповідав в інтерв'ю «Украънській правді» колишній цивільний заручник з Горлівки Станіслав Печонкін.

За повідомленнями Генпрокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що Бражников з квітня 2014 по грудень 2019 року сприяв діяльності окупаційної адміністрації РФ в тимчасово окупованому Донецьку, виконуючи розпорядження керівництва підпільної в’язниці «Ізоляція». Зокрема, він застосовував до полонених, які незаконно утримувались у катівні, тортури та завдавав тілесних ушкоджень з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів. Встановлено, що внаслідок дій обвинуваченого постраждало 9 цивільних осіб.

«Його звинувачують у тому, що він був правою рукою цього Куліковського-«Палича» (один із тюремних начальників в «Ізоляції» – ред.), він брав участь у катуваннях і побитті інших в’язнів, у тому числі через це міг вільно пересуватися територією «Ізоляції», мав певні привілеї від адміністрації. Власне, він навіть інколи (інші в’язні дають свідчення) просто відчиняв двері камер. Тобто він уже був частиною цієї адміністрації, хоча мав також карну статтю на тій території», – згадував про Бражникова в березні 2021 року колишній в’язень «Ізоляції», фрілансер Радіо Свобода Станіслав Асєєв.

Як Бражникову вдалося утекти?

У березні 2020 року суд помістив Бражникова під цілодобовий домашній арешт на пів року. Однак наприкінці серпня, коли термін запобіжного заходу спливав, прохання прокурора про призначення іншого запобіжного заходу (за законом домашній під час досудового розслідування не можна продовжувати довше за 6 місяців) суд не задовольнив. Таким чином жодних обмежень пересування перед початком судового розгляду справи Євген Бражников не мав.

26 листопада 2021 адвокат Бражникова письмово повідомив суд, що Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції.

Що буде із затриманим Євгеном Б.

На всіх етапах, що передували арешту, Україна здійснювала комунікацію з правоохоронними органами Франції, розповіла в ефірі Радіо Донбас Реалії юридичний директор громадської організації «Truth Hounds» Зера Козлієва.

З її слів, Євгена Б. не екстрадуватимуть в Україну, а судитимуть у Франції. Назагал вже відомо, які статті інкримінуватиме Євгену Б. французьке правосуддя.

« Це злочини проти людяності, воєнні злочини, і співучість саме у злочинах проти людяності. І потенційно, попередньо це злочини катування, нелюдського поводження і можливо сексуалізованого насильства », – пояснює Зера Козлієва.

Чому це важливо

Сам факт, що такий арешт відбувся і правосуддя буде здійснюватися, – є великою перемогою, зазначає Зера Козлієва. Це важливий прецедент і для майбутніх справ

«Із 2019 року вже пройшло 8 років, з 2017 – майже 10. І це дуже важливо розуміти для інших справ. Те, що незалежно від того, скільки часу пройшло після вчинення правопорушень, після інцидентів, які відбулися, вони можуть бути розслідувані і розглянуті в судах різних юрисдикцій. Як в Україні, так і в інших країнах, так і в Міжнародному кримінальному суді. Це може бути через 10, 20 років, або навіть 30 і 50», – зауважила Зера Козлієва.

Задача українських акторів правосуддя і громадських організацій користуватися можливостями універсальної юрисдикції,можливостями законодавства інших країн, які дають змогу переслідувати осіб на території інших країн. Україні важливо намагатися ініціювати та активізувати такі провадження, вважає Зера Козлієва, та закликати до такої співпраці інші країни:

«Завдяки такій справі, як ця, ми можемо показувати, що універсальна юрисдикція може бути ефективною, що це не лише щось таке абстрактне, а це реальний інструмент, який допомагає в роботі, навіть тоді, коли на національному рівні в Україні це не вдалося»

3 січня 2024 року Шевченківський районний суд Києва засудив до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна колишнього керівника вʼязниці «Ізоляція» в Донецьку Дениса Куликовського («Палича»).

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.