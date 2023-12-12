Росія просувається біля Бахмуту: ЗСУ починають оборону Часового Яру?

Увечері 11 грудня проєкт DeepState повідомив про нове просування армії Росії навколо Бахмута – біля Веселого та Хромового. За словами аналітиків, агресор продовжує штурми у бік Богданівки на північний захід від Бахмута.

«Ситуація продовжує погіршуватись, можна вже стверджувати, що Сили оборони розпочинають Часовоярську оборонну операцію», – написали вони.

В аналітичній записці до звіту DeepState пояснив, що якщо ЗСУ не вживе заходів для подальшої оборони Часового Яру, ситуація на фронті може переломитися не на користь України.

Раніше аналітики вже прогнозували, що Росія націлилася на Часів Яр – наступне велике місто на захід від Бахмута.

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За їхніми висновками, для агресора він є гарним плацдармом для наступу на Краматорськ, Костянтинівку та Слов'янськ.

Український Генштаб вранці 12 грудня повідомив про майже 90 атак Росії за добу – велика частина з них навколо Авдіївки.

Околиці Бахмута, за даними відомства, загарбники штурмували 14 разів. Водночас ЗСУ продовжують наступати на південь від міста, заявили у Генштабі.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Що за погіршення ситуації біля Часового Яру зафіксували в DeepState?

Наскільки великий ризик втрати Часового Яру?

І як ЗСУ зупинити агресора?

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10 грудня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України залишається «складною».

«Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту», – зазначив Сирський.

Наступного дня командувач повідомив, що війська РФ намагаються захопити населений пункт Синьківка, щоб створити умови для блокування Куп’янська, Росія почала перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві.

Як повідомляла розвідка Британії, українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове, саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку.

У звіті 11 грудня американського Інституту вивчення війни (ISW)зазначається, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.