Удар по мосту в Чонгарі: Україна відрізає Росію від Криму

Вранці 22 червня російська окупаційна влада Криму і захопленої частини Херсонської області повідомила про обстріл мосту між анексованим Кримом і материковою Україною в районі Чонгара.

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Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов одразу ж звинуватив в ударі ЗСУ. А призначений Росією так званий виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що нібито використовувалися британські далекобійні ракети Storm Shadow, які нещодавно отримали від Лондона Сили оборони України.

Російське видання Baza повідомило, що пошкоджених мостів кілька, а в кримських пабліках з'явилися повідомлення про перекриття виїзду з Криму через Чонгар.

Пізніше Сальдо заявив, що пошкодження мостів нібито «на перебігу «спецоперації» ніяк не позначиться», і на анексований півострів окупанти нібито мають інші сухопутні шляхи – довші.

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Дорога через Чонгар використовувалася окупантами для підживлення угруповання на півдні України паливом, боєприпасами та особовим складом – і вважалася найзручнішою. Російські «воєнкори» повідомили, що через цей шлях йшло близько 70% усього військового та цивільного трафіку, і тепер логістика окупантів дуже ускладниться.

Головні питання випуску:

Як Росія тепер воюватиме з Україною без мосту до Криму?

Чи зможуть окупанти швидко відновити міст у Чонгарі?

І чи здатна буде Росія щось протиставити Storm Shadow, якими ЗСУ, ймовірно, руйнують їхню логістику?