Путін скликає Радбез: чого хоче досягти Кремль, тероризуючи ракетними обстрілами українські міста?

Ракетами по університетах

Сьогодні вранці серія вибухів знову прогриміла у Миколаєві. Російські сили влучили у два найбільші університети міста. Йдеться про Миколаївський національний університет імені Сухомлинського та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. За словами очільника області Віталія Кіма, у місті пролунало близько 10 вибухів. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про двох поранених.

Чого Росія намагається досягти, атакуючи цивільні об’єкти українських міст?

Про це і не тільки – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода:

Вінниця: «Люди горіли стоячи»

Міноборони Росії підтвердило, що це саме російські сили завдали ракетного удару по Вінниці. Там стверджують, що вони влучили по будинку офіцерів у Вінниці, бо там, нібито проходила нарада, на якій було «командування українських повітряних сил та іноземні постачальники озброєнь». Унаслідок вчорашнього удару по Вінниці загинуло 23 людини, серед них – троє дітей. Понад 60 людей отримали поранення. Володимир Зеленський назвав атаку на Вінницю терактом і закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом».

Путін скликав оперативну нараду Радбезу РФ. Що вирішив?

Російський президент Володимир Путін скликає оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки Росії. Навіщо Путін збирає Радбез, наразі не відомо. Крім того, нині Державна Дума Росії зібралася на позачергове засідання. Раніше політичні оглядачі припускали, що російські депутати зберуться, щоб ухвалити закони, спрямовані на підтримку війни.

Що саме ухвалять на засіданні?

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