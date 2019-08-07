(Друкуємо мовою оригіналу)

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, которому 31 год, прекратил своё существование 2 августа 2019 года. Полгода назад США объявили о том, что начинают процесс выхода. Этот срок подошёл к концу. Аргументация США была в том, что Россия нарушает договор. Владимир Путин допускает гонку вооружений после расторжения ракетного договора. Почему договор был разорван? Какими силами обладает в этом Кремль?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил эксперт Национального института стратегических исследований по внешней политике и национальной безопасности Валерий Кравченко.

– Валерий, в чём заключался повод для разрыва договора, который Владимир Путин в своем заявлении назвал «надуманным»?

– Повод – это разработка ракеты, которая разрабатывалась на основе морской ракеты и которой оснащён «Искандер-К» (вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» с крылатыми ракетами – ред.). Крылатая ракета имеет радиус действия 500–700 километров, что выходит за ограничения. В 2017 году состоялось оснащение этой ракетой, но до этого были подозрения, что стандартные ракеты на «Искандерах» тоже имели дальность, выходящую за ограничения. Россия раскачивала основы договора, начиная со средины 2000-х годов.

Ракеты – это политика сдерживания, принуждения слушать политическую волю другой стороны. Для России это один из фундаментальных ресурсов, политика шантажа, ядерного шантажа. США вышли из договора вследствие поведения и политики, которые проводила Российская Федерация.

– У России были встречные претензии к США. Их тоже обвиняли в нарушении этого договора, в частности, говорили об ударных беспилотниках, которые, по версии российской стороны, тоже по характеристикам нарушают этот договор, о пусковых установках. Как стороны контролируют друг друга в выполнении этих условий?

– Тут всё строилось на доверии. Были верификаторы, проводили верификационные сессии. Раз в два-три года приглашались эксперты США в Россию, эксперты из Украины, России приглашались в США. Таким образом проходила верификация соблюдения этого договора.

Стоит сказать, что всё действительно достаточно условно. К примеру, тактические баллистические ударные комплексы, которые имеют на вооружении США, – до спектра малой дальности, то есть до разрешённого порога, – 499 километров. А малая дальность – 500–1000 километров.

Кстати, Украина была частью этого договора. Это важно учитывать. Договор был заключён в 1987 году между США и СССР. Он был переподписан в 1992 году, и Украина исполняла в период независимости его положения.

На первых порах этот договор успешно выполнялся. Советский Союз ликвидировал более полутора тысяч ракет средней и малой дальности, США ликвидировали более 800 ракет. А далее пошла определённая эскалация. Сейчас стороны вышли на разрыв.

Важно добавить, что этот договор касался только двух стран. Остальные страны, которые имеют ракетные технологии: Израиль, Германия, Франция, Индия, Пакистан – могут разрабатывать. И это дисбаланс. Две стороны на уровне сдерживания были, а остальные – нет.

– Почему Путин, когда поднимал вопрос о выходе из договора, всё-таки не вышел? Почему первыми вышли США?

– Де-факто Россия вышла. Создав и показательно разместив её (новую ракету – ред.) в Калининграде в 2017 году, потом в Сирии в 2018 году на авиабазе. Возможно, эти ракеты есть в Крыму. И мы понимаем, что они могут лететь достаточно далеко и поражать столицы стран членов-НАТО. Россия сделала всё, чтобы загнать в такие рамки США и союзников, чтобы они вышли.

Если говорить о том, когда это всё началось, вспомните, что было главной аргументацией Российской Федерации в контексте саммита НАТО в Бухаресте, в Лиссабоне, – система ПРО (противоракетной обороны – ред.). «Искандеры» уже тогда размещались в Калининграде, без этих боеголовок, о которых мы сейчас говорим. Тем не менее, наступательные ракеты были размещены. И США поднимали вопрос о том, что Россия размещает противоракеты и приравнивает их к ракетам.

– Если говорить о переподписании договора и каком-то диалоге, что на это может повлиять? И могут ли повлиять на это страны Европы, которые находятся в гипотетической зоне поражения этими ракетами?

Страны Евросоюза хотят перезапустить диалог, потому что для них это гарантия мира

​– Страны Евросоюза хотят перезапустить диалог, потому что для них это гарантия мира. Есть коалиции стран, которые полностью поддерживают США и готовы к размещению на своей территории ракет малой и средней дальности. Это, в первую очередь, Польша, Великобритания, как элемент сдерживания. Возможно, Норвегия, Исландия – страны, которые также могут у себя разместить ракеты со средней дальностью, Италия, Греция. Они гипотетически могут быть в повышенной опасности из-за размещения американских ракет. Россия будет делать симметричные шаги.

– Чего Россия хочет в этой ситуации? Переподписания с каким-то торгом? Или полного противостояния?

– Россия не ставит никаких рацио сейчас с точки зрения этого договора и вообще с точки зрения политики. Это точно так же, как спрашивать, чего хочет Россия в Украине. Россия идёт дальше, у нее есть политика эскалации. Украина – это не предел мечтаний Путина.

Предел мечтаний Путина – это реваншизм, ревизионизм. Вернуть России величие, которое было при Советском Союзе

Предел его мечтаний – это реваншизм, ревизионизм. Полный пересмотр политики, вернуть России величие, которое было при Советском Союзе. Один из элементов этого величия – ядерное оружие, и признание. Пока он не добьётся признания, он не остановится. Эскалация будет идти постоянно, ядерная эскалация, к сожалению, тоже.

Слушатель: Украина – не член НАТО. Если Россия захочет нанести ядерный удар, чем Украина может противостоять? У нас есть оружие, которое могло бы защитить?

– Ядерный удар – это последнее, дальше уже ничего. Ядерное сдерживание базируется на сдерживании, страхе взаимного уничтожения. Были свидетельства по Донбассу, что было использовано тактическое ядерное оружие малой мощности, но я не знаю, насколько эти данные достоверные.

Чем мы можем ответить на сдерживание? У нас есть ракетная программа, уникальная технология в Днепре. Мы строили ракеты для Советского Союза очень успешно. Сейчас у нас есть три основных проекта. Первый – «Ольха» («Вільха» – ред.), ракетный баллистический комплекс на основе «Смерча», его дальность действия официально до 70 километров, но говорят, что летала на учениях и на 130 километров. Второй комплекс – «Нептун», его можно использовать в море и на земле, переделать его достаточно несложно. Официальная дальность полета – 280 километров, хотя формально может лететь за 350 километров. Он очень современный, это уже крылатые ракеты.

Третий комплекс – система «Гром», ракета малой дальности от 500 до 1000 километров, она была готова в 2017 году к испытаниям. То есть ракетная программа в Украине есть, и сдерживать мы можем.

– Говорит ли это о том, что для любой страны, у которой есть такое серьёзное ракетное производство, для Украины, а тем более России и США не составляет сложности возобновить производство даже до недавнего времени запрещённых категорий? Насколько быстро всё может перейти к сценарию милитаризации?

– Это уже пошло. Думаете, кто-то сидел и ждал, пока этот договор закончится? В прошлом году, когда Путин 1 марта 2018 года пугал всех картинками перед своим избранием, там было 20% правды и 80% вранья. Но если говорить о военном бюджете России, который сейчас составляет 66 миллиардов долларов, в него не включены научно-исследовательские разработки. Там всё очень сильно засекречено, но что-то происходит.

США делают то же самое, но у них больше ресурсов. США сейчас разрабатывают ракеты intermediate range – 3000–4000 километров дальность действия. Это ракеты, которые уже в следующем году станут на боевое дежурство.

Но не только Россия является основным вопросом для США, вопрос сдерживания для США – это Китай. Это игра США на долгую. И это особенно опасный фактор для нас с вами и для Европы.

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