Валерій Чалий: «Після Вашингтона мають бути конкретні результати»

Українські дипломати презентували «Дорожню карту посиленого стратегічного партнерства Україна-США»

Свій внесок у підготовку візиту президента України до Вашингтона вирішили зробити незалежні експерти. У Києві представили «Дорожню карту посиленого стратегічного партнерства Україна-США», яка, на думку авторів, має вивести українсько-американські відносини на новий рівень.

Ключовий пріоритет, визначений у «дорожній карті» – безпека і оборона. На думку авторів, на саміті у Вашингтоні українська сторона має порушити питання статусу, який потрібен Україні для ефективної протидії російській агресії.

Ми все-таки виступаємо за конкретний документ оборонної угоди

Яким має бути цей статус? Автори «дорожньої карти» вважають, що Україна повинна тримати курс на укладення оборонної угоди зі США.

«Ми все-таки виступаємо за конкретний документ оборонної угоди. Якщо ж це буде статус «головного союзника США поза НАТО» (МNNА), то тільки такий, що базується на конкретних документах, які б могли дати можливість нашої поглибленої співпраці в сфері оборони. Якийсь порожній статус МNNА за нинішніх умов, я думаю, нам не потрібен», – сказав, представляючи «дорожню карту», посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий.

Як він додав, паралельно Україна має рухатись перевіреним шляхом до членства в НАТО – через План дій щодо членства (ПДЧ).

Нам потрібні не тільки документи, але й реальна допомога у сфері оборони

В Україні очікують також на те, що після візиту президента Зеленського до США військова допомога Україні зросте.

«Після Вашингтона мають бути конкретні результати», – наголосив Чалий. За його словами, «нам потрібні не тільки документи, але й реальна допомога у сфері оборони. Недостатньо тренінгових програм, засобів комунікації, навіть «джавелінів». На часі якісні зміни. Потрібні системи протиповітряної оборони, ще більше підсилення військово-морського компоненту».

Головне в цьому візиті це встановлення відносин довіри

Як на ключовий чинник успішності майбутнього візиту дипломати вказують на те, в якій атмосфері він проходитиме.

«Як на мене, головне в цьому візиті це встановлення відносин довіри. Важливо, щоб з Овального кабінету два президенти вийшли з розумінням один одного і впевненістю, що вони один одному можуть довіряти», – сказав посол України в США у 2005-2010 роках Олег Шамшур.

Як зауважив дипломат, деякі недавні кроки та заяви української влади були контрпродуктивними в сенсі встановлення довірливих відносин з нашим стратегічним партнером США.

«Президенту і його команді треба спробувати знайти спільну мову, побудувати конструктивний діалог з американською стороною. Щоб цей візит не закінчився прийняттям якоїсь загальної декларації, загальними заявами», – сказав Шамшур.

Представляючи «Дорожню карту», експерти наголосили: під час візиту формалізуються вже досягнуті домовленості та напрацьовані документи. Відтак важливо з максимальною ефективністю використати час, що залишився на підготовку.

За словами дипломатів, пропозиції, викладені у «Дорожній карті», є внеском громадянського суспільства в той інтелектуальний підготовчий процес, який відбувається зараз перед візитом.

«Ставити амбітні цілі без завищених очікувань» порадив українській стороні Валерій Чалий.

За його словами, «з американського боку немає намагань зробити так, щоб ця зустріч закінчилась конкретикою. І ось тут нашим переговірникам треба зробити так, щоб отримати цю конкретику, важливу для нас», - зауважив Валерій Чалий.

«Це більш конструктивно, ніж запитувати в президента США, чому ми досі не в НАТО», – додав дипломат.