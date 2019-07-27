Радіо Свобода Daily: ГПУ готує підозри керівництву і суддям Окружного адмінсуду Києва

Підозри керівництву і суддям Окружного адмінсуду Києва

Прокуратура підготувала проекти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва, де 26 липня Генпрокуратура і НАБУ проводили обшуки, повідомив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. За його словами, підозри стосуються фактів втручання у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів й організації ухвалення завідомо неправосудних рішень. Прокурор уточнив, що підозри планують висунути двом керівникам суду і двом суддям.

НАБУ оприлюднило записи розмов ймовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.

І коротко:

Мер Києва Віталій Кличко та його брат, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко подали позов на телеканал «1+1».

Спеціалізована антикорупційна прокураутра повідомила про затримання жінки, яку підозрюють у причетності до так званої «газової справи».

Міжвідомча комісія з укладення угод про розподіл продукції визначила компанію Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова переможцем державного конкурсу на залучення приватного партнера для розробки і видобування нафти та газу на найбільшій за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі.

Перший візит на Банкову переможців виборів «Слуги народу»

25 липня на Банкову до Офісу президента з’їхалися обрані кандидати від «Слуги народу» до нового парламенту за партійними списками та в округах. Володимир Зеленський вирішив провести зустріч із ними щодо майбутньої роботи у новому парламенті. Свідком цьому стала знімальна група «Схеми». Які настанови дали президент та очільник СБУ і як себе поводили «слуги народу» – у відеорепортажі Сергія Андрушка.

«Куратор від Зеленського» в Києві

Він – один із «кураторів Києва» від офісу президента Зеленського. Принаймні, так називають його мер Києва Віталій Кличко та низка експертів і ЗМІ. Він – один із найбільших забудовників у столиці, фігурант низки журналістських розслідувань, друг керівника ОП Андрія Богдана і декількох провладних кандидатів у депутати, які пройшли за списками або перемогли на столичних округах.

Це Андрій Вавриш, засновник і керівник компанії «Сага Девелопмент», учасник забудови Рибальського півострова й один зі співавторів концепції переїзду офісу президента до «Українського дому».

Після того, як Радіо Свобода опублікувало досьє на цього нового гравця в оточенні Зеленського, Андрій Вавриш сам погодився на інтерв’ю з Радіо Свобода.

Справа Марківа в Італії

Рішення Апеляційного суду Мілана щодо засудженого українського військового Віталія Марківа можна очікувати наступної весни, повідомили Радіо Свобода адвокати солдата. Як вони пояснили, до апеляційного процесу не можуть допустити нових свідків чи суттєво нових доказів у справі, бо суд другої інстанції ухвалює рішення на основі перегляду матеріалів попередньої інстанції. Йдеться про суд присяжних міста Павії, котрий 12 липня засудив нацгвардійця до 24 років тюрми, визнавши його винним у причетності до вбивства італійського фоторепортера на Донбасі у травні 2014 року. Для вироблення стратегії захисту на процес оскарження адвокати чекають публікації мотивувальної частини павійського вердикту, який вони вважають вкрай несправедливим і політизованим. Більше за посиланням.

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