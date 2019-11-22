Крим.Реалії дізналися, кому Росія дозволила «вкладатися» у будівництво траси «Таврида»

В анексованому Росією Криму триває будівництво «головної транспортної артерії півострова» ‒ траси «Таврида». Підконтрольна Росії кримська влада обіцяє забезпечити там сучасну інфраструктуру з усіма необхідними сервісами. Причому сподіваються зробити це не за бюджетні кошти, а за допомогою інвесторів, яких публічно не називають. Крим.Реалії стало відомо, хто отримав «вхідний квиток на трасу».​

Після закінчення будівництва, траса «Таврида», за інформацією російських чиновників Криму, буде здатна пропускати 40 тисяч автомобілів на добу. У серпні 2019 року гендиректор АТ «ВАД» (фірма-підрядник) Валерій Абрамов запевнив президента Росії Володимира Путіна, що «Таврида» буде здана в експлуатацію у грудні 2020 року, а їздити нею можна буде ще раніше ‒ у вересні 2020 року.

Траса частково відкрита й зараз, нею можна доїхати з Керчі до Сімферополя. Але до закінчення будівництва її ще належить протягнути через пів Криму. Поки траса не готова для повноцінного безпечного руху: на ній немає всіх необхідних елементів захисту та сервісу: відбійників, повноцінної розмітки, туалетів та автозаправок. За всім цим водіям пропонують їхати на стару трасу, яка залишається як запасна.

Російський міністр транспорту Криму Сергій Карпов пообіцяв, що на 250,7 км траси будуть споруджені шість багатофункціональних зон і 12 автозаправних станцій.

«Зараз інвестиційним проєктом визначене створення шести багатофункціональних зон (по три в кожному напрямку) на всій протяжності «Тавриди». Конкурси вже проведені через Мінекономрозвитку Криму, визначені переможці. Введення в дію багатофункціональних зон призначене на закінчення 2020 року. У цих зонах водії матимуть можливість заправитися, відпочити, поїсти, провести ремонт або профілактику автомобіля на об'єктах сервісу. Передбачені кафе, магазини, готелі, стоянки для автобусів, спортмайданчики та місця для торгівлі продуктами місцевого виробництва ‒ це була вимога Криму. Заплановане будівництво 12 нових АЗС в обох напрямках», ‒ розповів міністр російському інформагентству «РИА Новости».

Хто саме ці інвестори, влада окупованого Криму не повідомляє.

Крим.Реалії змогли здобути цю інформацію.

Плани на 25 років

У реєстрі інвестпроєктів Криму ми знайшли кілька проєктів, допущених до реалізації на трасі «Таврида». Вони, як і згадував міністр, розраховані на спорудження на цій транспортній артерії АЗС та багатофункціональних зон. Однак їх поки не 12 або, як говорив Сергій Карпов, не шість, а всього чотири.

Одна з АЗС, згідно з інвестпроєктом, буде збудована на трасі «Таврида» в Ленінському районі на базі земельної ділянки орієнтовною площею 2,4 гектара.

Загальний обсяг обіцяних інвестицій на об'єкті ‒ 220 мільйонів рублів.

Ще одна АЗС із такою ж сумою інвестицій і на такій же земельній ділянці має з'явитися на «Тавриді» в Кіровському районі.

Договори в межах інвестиційних угод зі створення цих АЗС були підписані у грудні 2018 року та розраховані на 25 років (до 2043 року).

Дві функціональні зони на трасі, згідно з договором, з'являться на трасі в Білогірському районі.

Для цих цілей інвестор отримав в оренду 14 гектарів землі. Інвестугода, як і у випадку з АЗС, розрахована на 25 років.

Інвестором в усіх цих проєктах виступає одне підприємство ‒ ТОВ «Фірма «ТЕС», яка багато років належить родині кримських бізнесменів Геннадія та Сергія Беймів. До анексії Криму Росією їх вважали одними з найбагатших людей на півострові.

Однак наразі компанія має борги перед кримським банком РНКБ, які зобов'язана сплатити якраз у період здачі «Тавриди» в експлуатацію.

Борги та інвестиції Беймів

На початку листопада в РНКБ відкрили для «Фірми «ТЕС» кредитну лінію на 200 мільйонів рублів. Ці кошти, за інформацією установи, надані для поповнення оборотних коштів і фінансування поточної діяльності кримської мережі АЗС цієї компанії.

«Фірма «ТЕС» працює в Криму не перший рік і зарекомендувала себе як надійний партнер банку. Ми розраховуємо, що надане фінансування сприятиме її подальшому активному розвитку, ‒ сказав виконувач обов'язків голови правління РНКБ Олексій Щербаков.

За інформацією російського реєстру юридичних осіб, активи «Фірми «ТЕС» перебувають у заставі у РНКБ.

Кредит, отриманий у РНКБ, фірма має повернути до 2022 року. Водночас вона взяла на себе зобов'язання збудувати заправки та багатофункціональні центри на трасі «Таврида».

Кредит, отриманий у РНКБ, фірма має повернути до 2022 року. Водночас вона взяла на себе зобов'язання збудувати заправки та багатофункціональні центри на трасі «Таврида»

Маючи борги, «Фірма «ТЕС» також має вкладати кошти в іще один свій інвестпроєкт ‒ в Феодосії. У тому ж реєстрі інвестпроєктів йдеться, що компанія взяла на себе зобов'язання збудувати біля моря водний спортивний оздоровчий комплекс «Золотий пляж» за 750 мільйонів рублів.

Цей проєкт передбачає забудову феодосійського пляжу «Золотий», яка в 2009 році була зупинена Керченською природоохоронною прокуратурою після протестів місцевих жителів.

Тепер проєкт планують відновити.

Для цього підконтрольна Росії влада Криму передає «Фірмі «ТЕС» в оренду на 25 років земельну ділянку в 3,5 тисячі гектарів. У межах інвестпроєкту оголошено про будівництво яхтової марини (неіндустріальна гавань для вітрильних або моторних яхт, спеціально обладнана для безпечної стоянки й сервісного обслуговування приватних суден –ред.) та 60 котеджів.

Сергій Бейм стверджує, що його компанії мають фінансові можливості для виплати кредиту перед РНКБ і розвитку своїх проєктів.

«Кредитна лінія нам відкрита для оборотних коштів, пошукових та проєктних робіт. А це не вся наша діяльність. У нас прибутки цього року за дев'ять місяців склали 400 мільйонів рублів. Це тільки головна компанія, не беручи компанії-сателіти, які теж заробили близько 200 мільйонів. Тому у нас є джерела покриття наших витрат», ‒ сказав він Крим.Реалії.

Сергій Бейм повідомив, що будівництво заправок і багатофункціональних центрів на трасі «Таврида» почнеться навесні 2020 року, а завершиться через кілька місяців після її відкриття. Повернути інвестиції інвестор розраховує за сім років.

«Зараз йде проєктування, з боку кримської влади йде процес виділення земельних ділянок, тому що це не зовсім просте завдання. І думаю, що з весни ми розпочнемо будівництва (на трасі «Таврида» ‒ ред.). Думаю, що до середини 2021 року ми надамо кримчанам і гостям найкращі сучасні центри, які зможуть задовольнити всі їхні потреби», ‒ розповів бізнесмен.

Війна з Курченком та дружба з Росією

Батько та син Геннадій і Сергій Бейми до російської анексії Криму вважалися одними з найбагатших людей на півострові. Український тижневик «Коментарі» до 2014 року оцінював їх капітал у 135 мільйонів доларів. У бізнес-корпорації Беймів ‒ готелі, автосервіс, лінії дистрибуції продуктів та автозаправки, об'єднані в групу компаній «ТЕС».

Думаю, що до середини 2021 року ми надамо кримчанам і гостям найкращі сучасні центри, які зможуть задовольнити всі їхні потреби

Бізнесменам також належить «ТЕС-Термінал» з перевалки палива та скрапленого газу в Керченському рибному порту. У 2012 році прокуратура АРК затримала бізнесменів за звинуваченням у несплаті ПДВ на загальну суму в три мільйони гривень. Однак через рік суд виправдав їх. Сергій Бейм тоді стверджував, що за цим переслідуванням стояли інтереси українського бізнесмена з обойми експрезидента України Віктора Януковича – Сергія Курченка, який мав інтерес до керченського термінала.

Після анексії Криму Бейми почали співпрацювати з підконтрольною Росії місцевою владою. І корпорація «ТЕС» продовжила забезпечувати півострів нафтопродуктами.

За інформацією «Центру журналістських розслідувань», у минулі роки компанія «ТЕС» отримала багатомільйонні контракти з «Роснафтою» та іншими російськими компаніями на перевалку палива в порту Керчі.

У жовтні 2014 року Сергій Бейм був призначений гендиректором «націоналізованого» на той момент «Чорноморнафтогазу».

На цій посаді він обіцяв приєднати газотранспортну систему Криму до газопроводу «Південний потік» ‒ спільного проєкту Росії, Італії, Франції та Німеччини, які планували прокласти газогін дном Чорного моря з російської Анапи до болгарського порту Варна.

Але в 2014 році Європарламент ухвалив резолюцію, в якій скасував плани з будівництва цього газогону.

За час керівництва «Чорноморнафтогазом» Сергій Бейм домігся переведення під управління підприємства Феодосійської нафтобази та мережі кримських АЗС, які раніше належали групі «Приват» українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Однак у серпні 2015 року підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов відсторонив Сергія Бейма від керівництва «Чорноморнафтогазом» у зв'язку з виявленими прокуратурою масовими порушеннями. Сам ексголова «Чорноморнафтогазу» всі звинувачення заперечував, а інформацію про порушення назвав «сумнівною».

Після відставки та звинувачень Сергія Бейма в розтраті бюджетних коштів бізнес його родини продовжує користуватися підтримкою місцевої влади й розвивати свої проєкти на півострові.

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