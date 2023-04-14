Історія Моцарта-молодшого і Львів ‒ новий задум фільму режисера Ахтема Сеітаблаєва

ЛЬВІВ – Український режисер, актор Ахтем Сеітаблаєв після фільму «Мирний-21» про луганських прикордонників розпочав роботу над двома новими сценаріями фільмів. Один – це історія про сина великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта – Ксавера, який 30 років прожив у Галичині, з них чверть століття – у Львові. Другий ‒ про російсько-українську війну, що нині триває на території України.

Ахтем Сеітаблаєв презентував для військовослужбовців у Львові фільм «Мирний-21». Воєнна драма не належить до популярних серед глядачів жанрів, наголошує митець, але цей фільм він творив про довіру.

Є покоління українців, яким так не болить Крим, бо не прив’язані, як ті, хто це пережив

«Я вважаю, що ми зробили чесне кіно, динамічне, яскраве. Те, що чесне, підтверджується тими, хто є прообразами персонажів у стрічці. Виходячи з того, що до нападу Росії на Україну було близько 600 кінозалів (втричі менше від потреби), а залишилось після другої навали Росії 195. А це теж є чинником, який впливає на успішність фільму на тлі війни. «Мавка» це тільки підтверджує, наскільки люди хочуть дивитись родинне кіно, зроблене за голлівудськими лекалами. Український глядач потребує такого, і це добре. Глядач зацікавлений у фільмах родинних, комедійних, фантастичних, драмах, які не є лідерами прокату, але чи це означає, що не маємо знімати такі історії? Ні. Зараз, наприклад, показуючи «Кіборгів», чую від молоді, якій по 20, а коли це було? Їм було 11-13 років у 2014 році. Вже є покоління українців, яким так не болить Крим, бо не прив’язані, як ті, хто це пережив», – каже Ахтем Сеітаблаєв.

Фільм «Мирний-21» – про реальну історію оборони Луганського прикордонного загону, яку режисер почув у 2014 році. Луганські сепаратисти під кремлівським керівництвом хотіли, щоб українські прикордонники склали зброю і перейшли на бік противника. Вони вдавались до різних способів «заохочення», обіцяючи гроші і посади, впливаючи на рідних прикордонників. Але бійці прикордонного загону вирішили евакуюватись. Почався бій, і серед українських прикордонників були загиблі і поранені.

Від цих подій минуло 9 років, і ця історія багатьма забулась або ж невідома молодим людям, зауважує режисер. До того ж, цей фільм, «Мирний-21», останній, в якому знявся актор Павло Лі, який загинув 6 березня 2022 року, обороняючи Ірпінь як військовослужбовець. Павло Лі виконав роль досвідченого капітана-прикордонника. Ще 15 осіб, які працювали над фільмом, служать в ЗСУ, решта команди як волонтери допомагають армії.

Роботу над фільмом «Мирний-21» Ахтем Сеітаблаєв завершив до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наприкінці 2021 року. Планували прем’єру 30 квітня 2022 року.

Культура є фундаментом, а людина є результатом того культурного оточення і базису

«Завадила друга навала росіян. Команда, яка працювала над створенням візуальних ефектів, які закладали у цю стрічку, вдячний їм, тому що передбачені кошти, які були в рамках пітчинґу. Ми отримали підтвердження державного фінансування, але, як відомо, майже з усіх інституцій, які підтримують кінематограф і культуру в цілому, переважна більшість грошей була передана на ЗСУ, і це вірно. Водночас маємо знати, що культура є фундаментом, а людина є результатом того культурного оточення і базису. Я радий співпрацювати з командою, яка це розуміє і робить все для того, не маючи ресурсів, щоб робота була чесна.

У бюджеті країни було закладено на підтримку українського кіна півтора мільярда гривень. Але почалась війна, і ми зовсім лишились без фінансування.

Водночас важливо розміти, що не підтримувати сьогодні власний кінематограф, книговидання, освіту, медицину стане причиною, що в країні матимемо неосвічених людей. Те, що ми сьогодні маємо українські фільми – це вислід фінансування 2-3 роки тому. Не підтримуючи українське кіно зараз, через 2-3 роки у нас його не буде. І ми знову почнемо наздоганяти і казати, що немає українського контенту. А на це місце приходить чужий контент, і в першу чергу російський, тому що вони добре знають, як працювати, створюють умови для того, щоб їхній контент був якомога більше присутній на телебаченні, кіно», – зазначає режисер.

Два сценарії ‒ в роботі

Сьогодні Ахтем Сеітаблаєв працює над двома сценаріями. Це буде одна історія про війну, а інша – про Ксавера Моцарта, сина видатного композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Режисер жартує, що це не буде фільм про скандальну скульптуру Моцарту-молодшому у Львові. Її встановили у місті у 2021 році і тоді виникла дискусія не лише в Україні. Адже цей алегоричний і епажний образ Ксавера Моцарта не сподобався багатьом львів’янам і навіть вимагали прибрати скульптуру австрійського митця, бо вона, мовляв, спотворює Львів. Скульптор пояснював, що у роботі показав непросту долю Моцарта-молодшого, який перебував у тіні слави свого батька, жив у час романтизму, коли відбувалась зміна мистецьких епох.

Власне, і Ахтем Сеітаблаєв робитиме акцент на тому, що син Моцарта жив у тіні слави свого батька. Поки що робоча назва майбутньої стрічки «Історія Моцарта». Це будуть рефлексії про Ксавера Моцарта, Антоніо Сальєрі. А ще героєм стрічки буде Франсуа Дегаль, учений, який вивчав черепи світових інтелектуалів.

Ця історія буде багатошарова, яка відбувається сьогодні у Львові, коли йде війна

«Завжди постає питання, коли берешся за тему Моцарта, як показати, що це геніальний режисер і виконавець? Моцарт грав перед імператорською родиною. Як ти це покажеш? Навіть якщо за роялем сидить фантастичний музикант. Як можемо уявити, як грав сам композитор? Режисери шукають інший хід, щоб показати видатного композитора і виконавця. Фантазія глядача завжди допоможе уявити. Ця історія буде багатошарова, яка відбувається сьогодні у Львові, коли йде війна. Уявіть, містом іде Сальєрі в сучасному костюмі, Ксавер Моцарт і львівська опера, оркестри, музиканти яких або на фронті, або волонтерять», – розповідає про свій задум щодо нового фільму Ахтем Сеітаблаєв.

Новий фільм режисер планує знімати у Львові наприкінці літа.