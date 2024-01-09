Росія знову пішла на Куп’янськ: де намагається прорватись

Голова Харківської ОВДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону 9 січня повідомив, що армія Росії знову відновила штурм Синьківки – невеликого села на підступах до більшого Куп’янська.

До цього, розповів чиновник, на цій ділянці фронту було певне затишшя – очевидно, через складні погодні умови та шкоду, якої Сили оборони завдали російським військам. За словами Синєгубова, атаки армії РФ йдуть хвилями – що передбачувано для ЗСУ, і їх без проблем вдається відбити.

4 січня британське видання The Telegraph повідомило, що російські війська можуть розпочати «широкомасштабний наступ» у Харківській області вже 15 січня. В українському ГУРі підтвердили, що спостерігають накопичення сил та засобів армії агресора на цьому напрямку, проте не можуть підтвердити дату початку великого штурму.

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За оцінками американського Інституту вивчення війни, війська під Синьківкою «менш деградовані», ніж на інших ділянках російсько-українського фронту. Хоча, на думку аналітиків, якщо вони й підуть уперед тут, то навряд чи зможуть розпочати великий наступ у всій області.

Вони вважають, що Кремль поспішає захопити плацдарм на схід від річки Оскол цієї зими – щоб загрожувати вільній частині Донецької області з півночі.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Синьківку Росія атакує вже кілька місяців – за словами командувача оборони напрямку Олександра Сирського, ситуація там залишається складною.

«Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба. Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію. Зараз штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп’янська», – зазначив Сирський.

Головні питання випуску:

Чи почався «широкомасштабний наступ» Росії на Куп’янськ і чи можливий він взагалі?

Чим загрожує для міста втрата ЗСУ воріт до міста – Синьківки?

І наскільки реальні плани Росії цієї зими?