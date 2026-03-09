«Лікарня знищена «під нуль»: кінець армії РФ у Куп'янську?

Сили оборони «під нуль» знищили останній опорний пункт армії РФ у Куп'янську Місто і великий залізничний вузол на сході Харківської області, був окупований в перші місяці повномасштабної війни і звільнений ЗСУ в вересні 2022 року під час великого контрнаступу Сил оборони. Навесні та влітку 2025 року російські війська створювали плацдарм для подальшого наступу на північ від міста. А вже на початку осені закріпилися у його північній частині. в Центральній районній лікарні (ЦРЛ) – це кілька днів тому визнали російські мілблогери, які намагаються стежити за ситуацією в місті, яке, як заявляє Росія, вона захопила ще 20 листопада минулого року.

Російський телеграм-канал «Два майора», який пов’язують з Міноборони РФ, запевняє – деякі російські солдати вижили і навіть «продовжили виконання задач». Але натякає, що становище для них у місті важке.

«Куп'янськ залишається болючою темою, з приводу якої всім все зрозуміло, але ухвалено рішення зображати нейтральну ситуацію», – йдеться в пості сьогодні, 9 березня.

Раніше українські військові повідомляли, що в межах міста залишаються близько півсотні російських солдатів, відрізаних від решти угруповання агресора.

Вранці 9 березня Генштаб повідомив лише про дві атаки армії Росії на Куп'янському напрямку.



За даними Угруповання об’єднаних сил станом на 23 лютого, 97% Куп’янська перебувало під контролем українських сил. Начальник відділу комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону заявив, що йдеться навіть про менше, ніж 3% контролю міста противником.

Росія ще з 20 листопада 2025 року стверджує, що Куп’янськ взятий армією РФ. 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп’янськ-Вузловий, селище південніше Куп'янська. Українське командування ці заяви заперечило. Немає і даних об'єктивного контролю на підтвердження заяв Росії.



Кремль використовує заяви про просування в Куп’янську та його околицях для когнітивної війни, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 16 грудня. Мета такий заяв, за оцінками аналітиків, представити українські позиції як такі, що перебувають на межі краху, щоб Україна та Захід поступилися вимогам Росії.



Крім того, в ISW зазначили, що українські війська продовжують контрнаступ у напрямку Куп’янська, і навіть російські ультранаціоналістичні військові блогери визнають серйозність ситуації для російських військ.



Куп’янський контрнаступ України став першою за кілька років саме наступальною операцією Сил оборони, яку українські військові та експерти оцінюють як успішну. Читайте більше у матеріалі «Або свої вб’ють, або ми»: операція зі звільнення Куп'янська виходить на фінішну пряму