Росія хоче знищити Київ? Що може означати вал атак на столицю

Росія з інтервалом лише п'ять годин завдала два масованих ракетно-дронних удари по Києву.
У ніч проти 29 травня українська ППО знищила близько 40 повітряних об'єктів над столицею – дрони іранського виробництва «Шахед» і ракети Х-101/555, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Обійшлося без влучень та жертв.
А вранці 29 травня Росія обстріляла Київ та Київську область з півночі балістичними ракетами «Іскандер-М» та крилатими «Іскандер-К». Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ракет було 11, і всі вони були знищені захисниками України. Уламки впали в кількох районах столиці, одна людина отримала поранення.
Також Росія, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, можливо, застосувала комплекси С-300 та С-400. Це стало вже 16-ю повітряною атакою агресора на столицю за травень – такої частоти та щільності ударів Київ за час великого вторгнення РФ від 24 лютого 2022 року не бачив.
Головні питання випуску:
Чого добивається Росія, обстрілюючи Київ ракетами та дронами практично цілодобово?
Як довго Кремль зможе підтримувати такий темп та щільність обстрілів?
І як світ відреагує на щоденний терор мешканців столиці європейської країни з боку Росії?