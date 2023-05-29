Росія хоче знищити Київ? Що може означати вал атак на столицю

Росія з інтервалом лише п'ять годин завдала два масованих ракетно-дронних удари по Києву.

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У ніч проти 29 травня українська ППО знищила близько 40 повітряних об'єктів над столицею – дрони іранського виробництва «Шахед» і ракети Х-101/555, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Обійшлося без влучень та жертв.

А вранці 29 травня Росія обстріляла Київ та Київську область з півночі балістичними ракетами «Іскандер-М» та крилатими «Іскандер-К». Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ракет було 11, і всі вони були знищені захисниками України. Уламки впали в кількох районах столиці, одна людина отримала поранення.

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Також Росія, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, можливо, застосувала комплекси С-300 та С-400. Це стало вже 16-ю повітряною атакою агресора на столицю за травень – такої частоти та щільності ударів Київ за час великого вторгнення РФ від 24 лютого 2022 року не бачив.

Головні питання випуску:

Чого добивається Росія, обстрілюючи Київ ракетами та дронами практично цілодобово?

Як довго Кремль зможе підтримувати такий темп та щільність обстрілів?

І як світ відреагує на щоденний терор мешканців столиці європейської країни з боку Росії?