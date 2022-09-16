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Війна

«Масові поховання під Ізюмом: «кількість загиблих може у рази перевищити трагедію Бучі»

Триває ексгумація тіл із масового поховання під Ізюмом. Є тіла військових ЗСУ зі зв'язаними руками
  • Масові поховання воїнів ЗСУ і цивільних під Ізюмом

На околицях звільненого міста Ізюм виявили масове поховання: сотні тіл військових та цивільних.

«Наразі ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих. На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки невідомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію», – заявив Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

За яких обставин загинули ці люди? і хто за це відповість?

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Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Live:

Убиті впритул зі зв'язаними руками: під Ізюмом виявили захоронення тіл воїнів ЗСУ (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Убиті впритул зі зв'язаними руками: під Ізюмом виявили захоронення тіл воїнів ЗСУ (фотосвідчення)

Омбудсмен Лубінець: під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких можливо катували

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