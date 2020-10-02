Чемпіонат світу з гонок та безкоштовна електроенергія: що обіцяють кандидати на місцевих виборах

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Громадяни України обиратимуть своїх представників до міських, селищних, обласних та районних рад. Радіо Свобода зібрало найсміливіші обіцянки кандидатів.

Чемпіонат світу із автоперегонів в Одесі

Кандидат у мери Одеси від партії «Наш край» Євгеній Червоненко збирається провести в Одесі світові автоперегони, передає видання «Одеський кур’єр».

«Автоперегони – це не іграшки, а можливість залучити туристів з усього світу. В Одесі можна провести чемпіонат світу з кузовних гонок – це близько пів мільйона туристів навесні або восени. Глядацька аудиторія таких змагань до 500 мільйонів людей по всьому світу, які побачать, що Одеса є центром подієвого туризму», – сказав Червоненко, який раніше був міністром транспорту України та президентом Автомобільної федерації.

Щорічний детектор брехні для мера

Кандидат у мери Полтави від «Партії простих людей» Сергій Каплін хоче щороку проходити перевірку на поліграфі у випадку перемоги на виборах.

«Мер-господар та його команда запровадить щорічну перевірку на детекторі брехні міського голови, депутатів та членів виконкому міської ради», – обіцяє політик.

Безкоштовна електроенергія для Ужгорода

Колишній мер Ужгорода Сергій Ратушняк збирається знову поборотися за крісло міського голови. Політик планує розпочати програму «Ужгород – перше місто з безкоштовною електроенергією».

«Перший потужний крок до цього – облаштування всіх (близько 450) багатоповерхівок сонячними батареями. Також повне утеплення всіх цих будинків. На повне фінансування в рік потрібно біля 300 млн грн. Але нам достатньо сплатити 15-20%. А це 50 млн. І ці кошти є. Іншу частку покривають держава, європейський, світові банки, гроші з «Кіотського протоколу», – написав Ратушняк.

Муніципальний футбольний клуб у Києві

Кандидат у мери Києва від «Голосу» Сергій Притула в інтерв’ю виданню SportArena заявив, що хоче створити в столиці муніципальний футбольний клуб. Він звернув увагу, що київське «Динамо» належить братам-бізнесменам Ігорю та Григорію Суркісам.

«Мені видається вкрай неправильним, що в Києва немає своєї футбольної команди. Вона є в Суркісів. Київ своєї команди не має. Муніципальний клуб – це те, що Київ може собі дозволити і мусить собі дозволити. Я навіть уже маю людей, які готові цим займатися», – запевняє Притула.

«Український Діснейленд»

Мер Києва Віталій Кличко збирається після перемоги на виборах міського голови створити в Гідропарку «Український Діснейленд».

«Ми плануємо створити в столиці парк розваг і відпочинку для дітей і дорослих («Український Діснейленд») на території Гідропарку. Амбітно? Так! І ми це зробимо!» – переконаний Кличко, який іде на вибори від партії УДАР.

Ідея не нова: вперше чинний мер Києва озвучив її у 2016 році.

Чотири станції метро на рік

Інший кандидат у мери Києва, лідер партії «Перемога Пальчевського» Андрій Пальчевський обіцяє щороку відкривати по чотири станції метро на рік.

«Ми почнемо активно розвивати метрополітен, щорічно відкривати щонайменше чотири станції метро. Це абсолютно економічно обґрунтовано», – запевняє Пальчевський.

Цілодобова електричка та філіали світових вишів на Троєщині

Кандидат у депутати Київради від партії «За майбутнє» Денис Борисенко хоче зробити з Троєщини «смарт сіті».

«Троєщина може стати «смарт сіті», містом в місті, і ми з командою знаємо, як це зробити. Цілодобова електричка зі зручним графіком. Великий офісний центр із робочими місцями для троєщинців. Філіали українських та світових вишів для випускників місцевих шкіл. Сучасна рекреаційна зона для відновлення здоров’я з хвойним лісом та чистим озером… Це наша Троєщина майбутнього», – обіцяє Борисенко.

Читайте ще:

Як змінились правила голосування на місцевих виборах? Пояснюємо​

Чи може місцева влада знижувати тарифи та роздавати людям гроші? Відповідає експертка