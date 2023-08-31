Можлива відставка Резнікова: чи прийме її Зеленський, і хто тоді очолить міноборони

Зеленський прийме відставку Резнікова? А хто керуватиме МО?

Народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на власні джерела повідомив, що нібито міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку.

Замість роботи у Міноборони він має стати послом України у Великій Британії. Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

Хто ж тоді керуватиме міністерством оборони під час війни?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

ВЛК, хабарі і втеча військовозобв'язаних за кордон

Тисячі ухилянтів від мобілізації змогли виїхати за кордон, і «допомогли» їм у цьому Військово-лікарські комісії (ВЛК), стверджує Володимир Зеленський.

«Вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати. Окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб», – сказав президент України у своєму відеозверненні.

Чи можлива реформа ВЛК? Що дасть цифровізація роботи ВЛК? І чи хабарників знайдуть і покарають?

Росія хоче «зернової угоди» без України

Росія запропонувала відновити так звані «зернові угоди», але без України. Чи піде на це Туреччина? І чи є в України альтернативні шляхи експорту свого зерна?