Зеленський розширив склад робочої групи з реінтеграції Криму й Донбасу

Президент України Володимир Зеленський додав нових членів до складу робочої групи з питань тимчасово окупованих територій, яка працює в рамках Комісії з питань правової реформи. Відповідний указ 22 серпня був оприлюднений на офіційному сайті офісу президента.

Згідно з документом, до робочої групи увійшли:

виконавча директора громадської організації «Громадський холдинг» Тетяна Дурнєва

менеджерка громадської організації «Центр інформації про права людини» Олена Луньова

директорка громадської організації «Українська правова консультативна група» Надія Волкова

Указ набирає чинності з дня оприлюднення.

Раніше заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка заявив, що перший пакет ініціатив Володимира Зеленського з реінтеграції окупованої частини Донбасу і Криму повинні напрацювати вже до 2020 року.

Президент України указом від 7 серпня затвердив склад Комісії з питань правової реформи, до якої входить також робоча група з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цю групу очолив постійний представник президента України в Автономній республіці Криму Антон Кориневич.