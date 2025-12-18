Трамп звернувся до нації – про Україну не згадав, але сказав, що зупинив вісім воєн

Президент США Дональд Трамп увечері в середу виступив зі зверненням до нації. Він не згадав про Україну, але заявив, що зупинив вісім воєн, не уточнивши, які саме.

«Я відновив силу Америки, зупинив вісім воєн за 10 місяців, знищив ядерну загрозу з боку Ірану та завершив війну в Газі, принісши вперше за 3000 років мир на Близький Схід, та забезпечив звільнення заручників як живих, так і мертвих», – заявив Трамп.

У своїй промові президент Трамп не згадав війну РФ проти України, але різко критикував політику свого попередника Джо Байдена, поклавши на нього та Демократичну партію провину за інфляцію, нелегальну міграцію та інші проблеми, які, як він сказав, його адміністрація успішно долає.

«Коли я обійняв посаду, я успадкував цілковитий безлад, який я усуваю», – заявив президент.

Він заявив про повне припинення нелегального проникнення в країну мігрантів, згадав про падіння цін на бензин, автомобілі, деякі продукти харчування як результати політики його адміністрації.

Він говорив про успіх стратегії імпортних мит, які принесли доходи до скарбниці та допомогли залучити інвестиції до Сполучених Штатів.

Дональд Трамп торкнувся проблеми дорожнечі медичного обслуговування, заявивши, що гроші за медичне страхування від держави мають отримувати не страхові компанії, а американці, які самі вирішать, як їх витрачати на медичні потреби. Наступного року, за словами президента Трампа, результати його політики, зокрема зниження податків будуть ще більш очевидні більшості американських сімей.

Промова президент прозвучала на тлі падіння його рейтингів. Згідно з останніми опитуваннями, його економічну політику схвалює лише 36 відсотків опитаних. Це найнижчий рівень за всі роки його президентства. На нещодавніх виборах губернаторів та мерів у кількох штатах демократи здобули переконливі перемоги.

Як зазначили коментатори, деякі дані, наведені президентом, не відповідають дійсності, наприклад, цифра 18 трильйонів доларів інвестицій перебільшена, середні ціни бензину по країні вищі за наведені президентом у своїй промові.

Прихильники президента закликають його приділяти більше уваги внутрішнім проблемам країни та вести активніший діалог з американцями.