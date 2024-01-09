2023 рік був найспекотнішим за весь час спостережень – вчені ЄС

Минулий рік був найспекотнішим на планеті за весь час спостережень і, ймовірно, найтеплішим у світі за останні 100 000 років, повідомила 9 січня Європейська служба зі зміни клімату Copernicus.

Вчені очікували цих даних після того, як була встановлена низка кліматичних рекордів. Починаючи з червня, кожен місяць був найспекотнішим порівняно з відповідним місяцем попередніх років.

Європейська служба зі зміни клімату підтвердила, що 2023 рік став найспекотнішим роком у глобальних рекордах температури, починаючи з 1850 року.

За даними вчених, 2023 року температура на Землі піднялася на 1,48°C порівняно з показниками доіндустріального періоду.

Паризька кліматична угода 2015 року, спрямована на боротьбу зі зміною клімату, ставила за ціль утримання глобальної температури від підвищення більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом. Для цього країни-учасниці угоди зобов’язалися скоротити парникові викиди.

Підвищення глобальної температури збільшує частоту й інтенсивність екстремальних погодних явищ, включаючи повені, посухи, лісові пожежі, шторми, хвилі холоду і спеки, через які страждають і вмирають люди і тварини.

Раніше Метеорологічне агентство ООН назвало 2023 рік найспекотнішим за історію спостережень і попередило про тривожні тенденції, які свідчать, що число повеней, лісових пожеж зростатиме, як і темпи танення льодовиків і хвилі спеки.

За даними Національного центру даних США зі снігу та льоду, 2023 року зимова площа морського льоду в Антарктиді побила рекордний мінімум, встановлений 1986 року, відразу на мільйон квадратних кілометрів.