Аксьонов прокоментував дані про російський паспорт і назвав свою присягу законною

Андрій Аксьонов, обраний на проміжних виборах до Верховної Ради в 50-му окрузі, заявив, що наявність в нього російського громадянства можна довести, лише побачивши відповідний паспорт. Він сказав про це Радіо Свобода біля будівлі Верховної Ради, де Аксьонов 19 травня під вигуки «Ганьба» склав присягу депутата.

«По російському паспорту. З юридичної точки зору наявність громадянства може довести лише наявність паспорта. Хтось із вас бачив мій російський паспорт? Немає паспорта – немає громадянства. А плоди хворої уяви депутатів, журналістів, панове, ви ж дорослі люди, навчіться думати», – сказав Аксьонов.

Свою присягу, яку він через блокування трибуни складав із ложі для гостей, Аксьонов назвав законною, а саме блокування – «цирком».

«Винятково законною була (присяга – ред.), 20 тисяч людей проголосували, 66%, я чемпіон України. З чого ви взяли що вона має бути незаконною? Ніде не написано, що вона має складатися на трибуні (парламенту – ред.), треба прочитати і підписати. Я готовий відповідати за свої вчинки. Я не компетентний вважати, що це порушення, є люди, які мають за цим стежити, вони стежили», – заявив депутат.

На засіданні 19 травня, коли Аксьонов склав присягу, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк виступила із публічним запитом до голови Служби безпеки України із проханням надати офіційне роз’яснення стосовно можливої наявності у новообраного народного депутата паспорта іншої країни. Вона також пообіцяла поінформувати народних депутатів про отриману відповідь.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що напередодні уточнив в апарату парламенту, чи немає якихось юридичних підстав, що перешкоджають присязі Аксьонова. В апараті заявили, що таких підстав немає.

27 квітня Центральна виборча комісія зареєструвала депутатом Верховної Ради України Андрія Аксьонова, представника партії «Порядок», який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, що відбулися 28 березня.

За інформацією проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії, Служба безпеки України за 10 днів до виборів на 50-му окрузі повідомила Центральній виборчій комісії про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

У ЦВК Донбас.Реалії підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.



У повідомленні на своєму сайті ЦВК вкотре заявила, що «може діяти виключно на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».



«На сьогодні законодавство України не передбачає ні можливості, ні механізму скасування реєстрації кандидатом у народні депутати особи, у якої виявлено громадянство іншої держави, поки ця особа є громадянином України, або з будь-яких інших підстав, прямо не передбачених законом», – наголосили в комісії.



У ЦВК додали, що питання щодо наявності подвійного громадянства чи причетності окремих осіб до антидержавної діяльності виходять за межі компетенції комісії і лежать у площині відповідальності інших державних органів.



«Відтак, вимоги до комісії щодо ухвалення рішень чи вчинення дій, які не передбачені законодавством України та виходять за межі її повноважень є неприпустимими та суперечать регламентованим статтею 19 Конституції України засадам, на яких ґрунтується правовий порядок в Україні», – додали в комісії.

22 квітня Служба безпеки України на запит Радіо Свобода повідомила, що не має документально підтверджених даних про наявність російського паспорта в Аксьонова.