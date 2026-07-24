У Києві люди знову зібралися на протест, обіцяють щоденні акції до повернення Федорова в Міноборони

У центрі Києва, біля театру імені Івана Франка, розпочалася акція з хвилини мовчання. За підрахунком кореспондентки Радіо Свобода, станом на 21:00 на площі зібралося від тисячі людей.

Учасники співають гімн та скандують вимоги, зокрема щодо повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, також лунають заклики щодо справедливого розслідування злочинів у полку «Скеля» та гасло «Ветерана, а не Кіма». Верховна Рада 16 липня проголосувала за призначення міністрів уряду на чолі з Сергієм Корецьким. Колишній очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в новому уряді був призначений на посаду міністра у справах ветеранів України.

Протестувальники заявляють, що виходитимуть на акції щодня, доки Михайла Федорова не повернуть на посаду міністра оборони.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропонував колишньому міністру оборони «достойну позицію у владі», яка дозволила б об’єднати технологічну складову держави і забезпечити її розвиток.

23 липня Михайло Федоров публічно відмовився від пропозицій президента України, заявивши, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

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З 16 липня в Україні тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Також від мітингувальників лунали заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.

Михайло Федоров привітав Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Водночас він подякував колишньому головнокомандувачу Олександру Сирському, якого критикував раніше, за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

16 липня президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.



