Апеляційний суд залишив Микитася під вартою у справі про викрадення людини

Київський апеляційний суд 20 січня не задовольнив скаргу захисту екснародного депутата Максима Микитася щодо запобіжного заходу.

«Ухвалу слідчого судді Шевченківського суду Києва від 31 грудня 2020 року, якою задоволено клопотання... про застосування запобіжного заходу та застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком до 27 лютого 2021 Микитася Максима Вікторовича 15.09,1980 залишити без зміни», – зачитала головуюча суддя під час засідання.

Повний текст ухвалив суддя планує зачитати 26 січня.

«Це вже просто розправа, яка ніяк не пов’язана із правом! – так вважаю я й всі мої адвокати», – написав Микитась у своєму Телеграмі.

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Шевченківський районний суд Києва 31 грудня 2020 року обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутатові, екскерівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максимові Микитасю, якого поліція підозрює у викраденні юриста і вимаганні.

Микитась, який уже співпрацює зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії, вже перебував під домашнім арештом. Він назвав нову справу провокацією.

Підозру у викраденні людини і вимаганні грошей поліція оголосила Микитасеві 29 грудня.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро висловило занепокоєння з приводу того, що оголошення нових підозр колишньому народному депутатові й екскерівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максимові Микитасю може використовуватися для блокування розслідувань НАБУ і тиску на Микитася як на викривача, «який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у найвищих ешелонах влади».

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Максим Микитась – колишній народний депутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасеві інкримінують махінації із житлом Національної гвардії більш ніж на 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків більш ніж у 81 мільйон.