Армія РФ атакувала Херсон, є загиблий – місцева влада

Російські війська атакували Дніпровський район Херсона 1 січня, повідомили очільники міської та обласної військових адміністрацій.

«Вже є перша жертва російських терористів у Новому році. Під ворожий обстріл у Дніпровському районі потрапив 31-річний містянин і отримав травми, несумісні з життям», – повідомив голова МВА Ярослав Шанько.

Раніше голова області Олександр Прокудін також повідомив про атаку ударного безпілотника на багатоповерхівку в Центральному районі обласного центру:

«Ворожий дрон влетів у квартиру, в якій перебувала 87-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми».

Читайте також: Російські обстріли за добу: на Донеччині та Херсонщині є загиблі

Прокудін додав, що бригада «швидкої» госпіталізувала жінку в стані середньої тяжкості, їй надають допомогу.

Напередодні, за даними ОВА, внаслідок російських обстрілів один житель Херсонщини загинув, четверо зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



