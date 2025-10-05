Російський дрон у Чернігові поцілив у АЗС – влада

Російська армія атакувала Чернігів, дрон поцілив у АЗС, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.

«Ворог продовжує атакувати наше місто. Ворожий БПЛА влучив в заправочну станцію», – написав він у телеграмі.

Раніше стало відомо, що вночі Чернігів атакували російські дрони, було влучання по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста застосували аварійні відключення світла.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



