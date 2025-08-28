Нічна атака РФ: у Києві число жертв зросло до 10 людей

У Києві число жертв російського удару зросло до 10 людей, повідомляє КМВА та Офіс генпрокурора.

Раніше було відомо про вісьмох загиблих.

Станом на 9:30 ранку відомо про 10 загиблих, серед них – дитина. Також відомо про понад 30 постраждалих, серед яких є четверо дітей та підліток, пише ОГП.

Зазначається, що у Дарницькому районі зруйновано частину 5-поверхового будинку, наразі триває рятувальна операція – під завалами шукають людей. Загалом наслідки ранкової атаки РФ фіксують у восьми районах столиці – Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському, Святошинському та Деснянському районах.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 48, з них – 10 загиблих.

Російські війська вночі масовано атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.