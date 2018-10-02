Аваков заявляє, що підозрюваний в отруєнні Скрипалів був причетним до евакуації Януковича

Один із підозрюваних в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії був причетним до вивезення з України екс-президента Віктора Януковича, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з міністром з питань безпеки Великої Британії Беном Воллесом, передає прес-служба МВС.

«Аваков зазначив, що в Україні впізнали одного з учасників атаки в Солсбері, офіцера ГРУ РФ, який був причетним до вивезення екс-президента втікача Януковича з України», – розповіли в прес-службі.

У МВС не вказують, чи називав Аваков ім’я підозрюваного.

Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва.

У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» і «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці особи виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

Група Bellingcat і російське видання The Insider опублікували розслідування, згідно з яким «Руслан Боширов» – це псевдонім полковника Головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги. Bellingcat посилається на кілька джерел, знайомих із Чепігою, які підтвердили його особу.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала розслідування Bellingcat і The Insider «новим вкидом».​

Журналіст Центру управління розслідуваннями (ЦУР) Сергій Канєв брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat змушений був терміново залишити Росіюминулого тижня. Він анонсував, що днями опублікує детальне розслідування з фактами участі Чепіги (або «Руслана Боширова», під цим іменем росіянин їздив до Британії і потім був показаний у телеінтерв’ю в Росії) у спецоперації евакуації Януковича з України. За це Чепіга нібито отримав звання «Героя Росії».

Водночас російська «Нова газета», яка знайшла товаришів полковника по військовій службі, заявляє, що Чепіга отримав це звання за участь в анексії Криму.