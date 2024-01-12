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Російські військові скинули авіабомбу на будинок в Авдіївці, загинув чоловік – влада

Наслідки обстрілів сил РФ по Авдіївці, 14 жовтня 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів сил РФ по Авдіївці, 14 жовтня 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові 12 січня скинули авіабомбу на житловий будинок у Авдіївці Донецької області 12 січня, повідомив очільника обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Близько 13 години (12 січня – ред.) росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка», – розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, сили РФ із «Градів» обстріляли Нью-Йорк, обійшлося без постраждалих.

«Пошкоджено приватний будинок і 3 багатоповерхівки», – зазначив Філашкін.

Раніше у МВС повідомили, що російські війська у ніч проти 11 січня знову завдали удару по Мирнограду на Донеччині.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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