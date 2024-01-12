Російські військові скинули авіабомбу на будинок в Авдіївці, загинув чоловік – влада

Російські військові 12 січня скинули авіабомбу на житловий будинок у Авдіївці Донецької області 12 січня, повідомив очільника обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Близько 13 години (12 січня – ред.) росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка», – розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, сили РФ із «Градів» обстріляли Нью-Йорк, обійшлося без постраждалих.

«Пошкоджено приватний будинок і 3 багатоповерхівки», – зазначив Філашкін.

Раніше у МВС повідомили, що російські війська у ніч проти 11 січня знову завдали удару по Мирнограду на Донеччині.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.