Президент США Джо Байден відреагував на руйнування Каховської ГЕС в Україні. Відповідне відео оприлюднила телерадіоорганізація «Голос Америки».



«Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні», – так Байден відповів на запитання журналістки «Яке ваше послання Росії щодо пошкодження дамби в Україні?».

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Після руйнування дамби Каховської ГЕС Сполучені Штати заявили, що «не можуть остаточно сказати, що сталося», Вашингтон все ще вивчає інцидент, перш ніж встановити причетну сторону. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що було завдано «значних» збитків і сказав, що причиною став «вибух».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС