Деякі сенатори висловили стурбованість можливістю розгортання військ США в Ірані. Білий дім відреагував

Речницю Білого дому попросили прокоментувати заяву деяких сенаторів щодо розгортання американських військ
Президент США Дональд Трамп не відкидає розгортання сухопутних військ в Ірані. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Що стосується наземного втручання, президент неодноразово говорив про це мудро. Він не виключає жодних варіантів як головнокомандувач», – сказала Левітт на брифінгу.

Також вона додала, що утрималася б підтверджувати будь-що, що говорять демократи в Капітолії.

Сенатори США від партії Демократичної партії у вівторок висловили занепокоєння щодо війни в Ірані, заявивши, що вони стурбовані тим, що Трамп може розгорнути сухопутні війська США.

«Схоже, ми на шляху до розгортання американських військ на місці в Ірані для досягнення будь-яких потенційних цілей», – заявив журналістам сенатор-демократ Річард Блюменталь після засекреченого брифінгу.

Минулого тижня у Білому домі заявляли, що розгортання американських наземних військ в Ірані «наразі не є частиною плану цієї операції».

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. За даними Пентагону, на 10 березня близько 140 американських військовослужбовців зазнали поранень унаслідок атак з боку Ірану.

9 березня президент США Дональд Трамп сказав, що війна «дуже скоро завершиться». Хоча він не назвав чітких термінів і припустив, що операції можуть тривати довше, ніж цей тиждень.


