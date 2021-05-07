Блінкен: бажання Росії мати свої сфери впливу в світі – це шлях до конфлікту

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував принципові для Сполучених Штатів питання щодо дій Росії на геополітичній арені.

«Перше і найголовніше – права українського народу, його суверенітет, цілісність території, демократія в Україні. Друге важливе питання – це глобальні принципи, які діють далеко за межами України. Йдеться, зокрема, про те, що підхід, згідно з яким країни мають якісь сфери впливу, мав відійти в минуле після Другої світової війни. Ми не приймаємо такий підхід», – наголосив керівник американської дипломатії.

Блінкен додав, що ці принципи стосуються усього світу. Якщо дозволяти Кремлю порушувати їх – це стане сигналом не лише для Росії, але й для інших країн, що «правила не мають значення», наголосив він.

«Це – шлях до міжнародної системи, яка розвалиться, це рецепт не для співпраці, а для конфлікту. Це – поганий рецепт, проти якого ми виступаємо», – наголосив держсекретар США.

В останні тижні Україна і її західні союзники заявляли про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Міністерство оборони Росії 23 квітня заявило, що почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні Росії і в окупованому Криму, в пункти постійної дислокації.

Українська розвідка на даний момент фіксує часткове відведення російських військ із території Криму.

Напередодні після зустрічі з Блінкеном президент України Володимир Зеленський погодився з тим, що загроза з боку Росії залишається реальною, і вона відвела лише близько трьох із половиною тисяч військових з окупованого Криму.

Видання The New York Times напередодні з посиланням на дані представника Міноборони США повідомляло, що Росія відвела всього кілька тисяч своїх військових від кордону з Україною. За цими даними, близько 80 тисяч російських військових досі залишаються біля українського кордону. Це найбільша кількість від часу анексії Криму в 2014 році.